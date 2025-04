The Couple, tra Spinalbese e la figlia di Al Bano scatta il feeling: “C’è stato un bacio” Il reality game condotto da Ilary Blasi è appena iniziato, ma tra l’ex di Belen e la giovane Jasmine Carrisi sembrerebbe già esserci una certa affinità.

Dopo solo tre giorni dall’inizio del nuovo reality game di canale 5 The Couple, condotto da Ilary Blasi, la convivenza forzata delle coppie di concorrenti si sta già rivelando molto interessante. In pochi giorni sono già nate le prime affinità e, in particolare, non è certo passato inosservato il feeling tra Antonino Spinalbese, ex gieffino che partecipa in coppia con l’ex calciatore Andrea Tabanelli, e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e concorrente in coppia con l’amico Pierangelo Greco. Nelle ultime ore, non solo Spinalbese ha rivelato di non essere più fidanzato ma, secondo le indiscrezioni, pare che con Jasmine ci sia già stato un bacio: scopriamo di più.

Antonino Spinalbese, finita la storia con Ainhoa Foti Rodriguez? La sua risposta

Prima che Antonino Spinalbese entrasse in gioco a The Couple, la cronaca rosa era certa che l’ex gieffino fosse ancora fidanzato con la tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez, con il quale faceva coppia fissa da inizio 2024. Ebbene, nelle ultime ore le dichiarazioni dello stesso Antonino ad altri concorrenti in gioco ha invece scombussolato tutte le carte in tavola. Parlando con Laura Maddaloni, Antonino ha infatti affermato di non essere più fidanzato.

"No, adesso no, non lo sono. Sono stato fidanzato fino a novembre. Lato sentimentale non sono per niente sereno in realtà. Però sto bene da solo. Vado a momenti. Sì cerco cose forti. Io sono zero o cento in qualsiasi cosa. Qualsiasi", ha sottolineato Spinalbese.

The Couple, tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi scatta il bacio

Queste nuove rivelazioni di Spinalbese rendono allora ancora più plausibili le indiscrezioni uscite proprio oggi in merito ad uno suo avvicinamento alla bella e giovane Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Gli spettatori più attenti avevano già notato un certo feeling tra i due (nonostante vivano nella stessa casa da soli tre giorni) e l’esperta di gossip Deianira Marzano ha poi aggiunto il carico da novanta.

"The Couple, è attrazione tra la figlia di Al Bano e Antonino Spinalbese! Si vede dagli sguardi che si lanciano. C’è stato un bacio", ha infatti affermato la Marzano attraverso le storie Instagram. Insomma, dopo solo tre giorni dall’inizio del gioco, secondo i rumors, sarebbe già scattato il primo bacio tra gli inquilini, e in particolare tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi. E, dato che entrambi a quanto pare sono single, chissà che questo non possa essere l’inizio di un nuovo amore da red carpet.

