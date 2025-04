The Couple, Andrea Tabanelli chiude il cast: con Spinalbese formerà una coppia di ‘bellissimi’. Chi è Svelato il nome dell’ultimo concorrente del reality di Ilary Blasi, in partenza stasera su Canale 5. È un ex calciatore con un presente da DJ: parteciperà in coppia con Antonino Spinalbese.

Fonte: Profilo IG: @taba90/

Il cast di The Couple è finalmente completo. A poche ore del debutto di stasera, lunedì 7 aprile 2025, al nuovissimo reality di Ilary Blasi mancava un ultimo tassello, ovvero il compagno di avventura che giocherà in coppia con Antonino Spinalbese. Ora conosciamo anche il suo nome, svelato da Davidemaggio: si tratta di Andrea Tabanelli, ecco chi è e cosa fa.

The Couple: chi è Andrea Tabanelli, ‘socio’ di Antonino Spinalbese

Nato a Ravenna nel 1990 (ha da poco compiuto 35 anni), Andrea Tabanelli è un ex calciatore professionista. Centrocampista dotato di fisico poderoso (misura 192 centimetri d’altezza) e piedi educati, è cresciuto nelle giovanili del Cesena e nell’ultimo decennio ha girato l’Italia vestendo – tra le altre – le maglie di Cagliari, Lecce e Frosinone. Tabanelli ha appeso le scarpette al chiodo due anni fa e si è subito lanciato in una nuova attività lavorativa. Stando a quanto scrive sul suo profilo Instagram, il prossimo concorrente di The Couple oggi è un DJ, attività confermata anche da diverse foto postate sui social in cui appare impegnato in console al Bagno Adriatico, un rinomato locale della costiera romagnola. Non si conosce l’origine del legame tra Andrea Spinalbese e Andrea Tabanelli che, come tutte i membri delle coppie del reality di Canale 5, sono uniti da una conoscenza pregressa che sarà chiarita e analizzata durante il programma.

Tabanelli è una via di mezzo tra un Vip e un NIP. Pur non essendo un nome conosciuto al grande pubblico, infatti, in virtù del suo passato da calciatore e all’attività di Dj vanta un ottimo seguito su Instagram, dove il suo profilo Instagram attualmente conta circa 34mila followers (saliti vertiginosamente nelle ultime ore).

Chi sono i concorrenti di The Couple, il cast completo e le 8 coppie

Con l’arrivo di Andrea Tabanelli, il cast di The Couple è finalmente definito. Il reality show di Ilary Blasi sarà commentato da due opinionisti (Francesca Barra e Luca Tommassini) e animato da 8 coppie per un totale di 16 concorrenti. Eccoli:

The Couple su Canale 5: quante puntate e montepremi

Il percorso di The Couple si articolerà lungo l’arco di sei puntate, con inizio previsto lunedì 7 aprile e la finale in cartello il 12 maggio. Il montepremi del reality show annunciato da Mediaset è di 1 milione di euro, resta da capire se sarà una somma ‘blindata’ o che potrebbe calare in base all’andamento delle prove a cui saranno sottoposti i concorrenti.

