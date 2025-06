Antonino Spinalbese ed Elena Barolo, flirt in corso dopo The Couple: "La storia va avanti in gran segreto" Antonino Spinalbese ed Elena Barolo al centro di un presunto flirt nato nel backstage del reality flop: tra silenzi e rotture, c'è qualcosa che non torna.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

The Couple è stato un disastro. Chiuso senza preavviso, con il 7% di share in prima serata e zero impatto. Ma per qualcuno, più che una figuraccia televisiva, ha segnato l’inizio di qualcosa di nuovo. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha sganciato la bomba: tra due ex concorrenti sarebbe nato un flirt. E no, non si tratta delle solite voci campate in aria.

The Couple: Antonino Spinalbese ed Elena Barolo insieme

Un nome spunta: Antonino Spinalbese. Dopo il programma, molti pensavano si fosse avvicinato a Jasmine Carrisi o magari a Brigitta Boccoli, ma pare che entrambe le piste fossero depistaggi. La verità, secondo Parpiglia, sarebbe un’altra: Elena Barolo. Sì, proprio l’ex Velina che dal 2013 stava con lo stilista Alessandro Martorana. Una coppia che sembrava solida, almeno in apparenza. Ma qualcosa si è rotto, e non da poco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il presunto tradimento tra Martorana e Barolo

Dietro la rottura, infatti, ci sarebbe un tradimento: Martorana avrebbe avuto una relazione parallela con un’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi, portata avanti per anni. Elena l’avrebbe scoperto e l’avrebbe mollato su due piedi. Poco dopo, sarebbe scattata la scintilla con Antonino. Un avvicinamento silenzioso, mai mostrato pubblicamente, ma che secondo Parpiglia continua ancora oggi. "Sembrerebbe che la storia continui in gran segreto, nonostante sia ormai sulla bocca di tutti", scrive il giornalista, che ha lanciato il gossip senza mezzi termini.

Tra conferme e dubbi

Ad oggi, nessuno dei due ha commentato. Ne smentite, ne conferme. E questo, come spesso accade, è più eloquente di qualsiasi dichiarazione. Il silenzio è sospetto, e in un ambiente dove ogni cosa finisce su Instagram, il tutto appare ancora più sospetto. Ma forse è proprio questo a rendere il tutto più credibile. Insomma, The Couple sarà pure sparito dai palinsesti senza lasciare traccia, ma fuori dalle telecamere ha fatto più danni (o miracoli) di quanto si pensasse. E questa storia, se continuerà a far parlare, potrebbe diventare l’unica vera eredità del programma. E chissà che i due non decidano, prima o poi, di uscire allo scoperto. Per ora ha senso nascondersi, nel caso stessero effettivamente insieme, ma i riflettori sono tutti puntati su di loro, in particolare sul chiacchieratissimo Spinalbese. Ogni movimento viene osservato, sia lato social sia attraverso le paparazzate delle loro uscite. E se davvero stanno insieme, sarà difficile restare nell’ombra ancora a lungo.

Potrebbe interessarti anche