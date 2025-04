The Couple, è già caos nella Casa: primo bacio, grande litigio e gravi accuse a Manila Nazzaro News e recap della prima settimana del reality di Ilary Blasi, partito col botto tra baci inaspettati, confessioni scottanti e tensioni esplosive. Ecco cosa è successo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La prima settimana di The Couple ha già mostrato quanto questo nuovo reality possa diventare un appuntamento imperdibile per chi ama dinamiche imprevedibili, confessioni intime e relazioni tutte da scoprire. Il debutto del programma ha scaldato subito i motori, regalando colpi di scena e momenti che faranno discutere ancora a lungo. Tra sfide, flirt, infortuni e piccole polemiche, la convivenza tra i concorrenti si fa interessante. Ecco un recap di quanto accaduto nei primi giorni del reality condotto da Ilary Blasi.

The Couple news e recap della settimana: Spinalbese parla troppo e Manila attaccata dall’ex fidanzato

Il primo grande evento della settimana è arrivato proprio alla fine della puntata inaugurale, quando Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli hanno vinto l’immunità. Un vantaggio non da poco, che potrebbe aiutarli a costruirsi una posizione solida all’interno del gioco. Ma per Spinalbese le luci dei riflettori si sono accese anche per un altro motivo: l’ex di Belen ha infatti parlato un po’ troppo apertamente del suo contratto con il programma, svelando dettagli che, secondo molti, avrebbe dovuto tenere per sé. Un gesto che ha sollevato qualche sopracciglio e fatto partire i primi pettegolezzi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Altro momento che ha fatto rumore è stata la confessione di Manila Nazzaro, che ha ammesso un tradimento nei confronti del suo ex fidanzato Lorenzo Amoruso. Parole forti, che hanno generato un acceso dibattito tra i concorrenti e anche fuori dal loft, dove il pubblico si è diviso tra chi la giustifica e chi la critica. Intanto, Laura Maddaloni ha dovuto fare i conti con un infortunio per colpa di alcuni vetri: la sua permanenza nel gioco poteva essere a rischio, e la cosa ha messo in allerta la sua compagna e tutti i coinquilini.

Il ‘fantasma’ di Helena Prestes

Non sono mancati anche alcuni momenti più leggeri (o tragicomici): la regia ha chiamato per sbaglio Elena col nome "Helena", generando una serie di battute tra gli spettatori, che hanno colto il riferimento alla Prestes, protagonista della recente edizione del Grande Fratello. Più tesa, invece, la reazione delle sorelle Boccoli, che si sono lamentate per un cattivo odore in cucina, attribuendo la colpa ai precedenti inquilini del GF. Peccato che proprio loro siano state le precedenti occupanti di quello spazio: il sospetto che abbiano fatto tutto da sole è più che legittimo.

Momento emozionante e applaudito da tutti è stato invece il doppio coming out di Irma Testa. La pugile ha raccontato non solo della sua omosessualità, già nota, ma anche del fatto che anche sua sorella ha una compagna. Una condivisione sentita, che ha toccato molti e che ha mostrato ancora una volta quanto la sua presenza nel programma sia importante.

E poi c’è il capitolo flirt, inevitabile in ogni reality che si rispetti: Antonino Spinalbese è finito sotto i riflettori per un bacio con Jasmine Carrisi. Un momento rubato dalle telecamere che ha fatto subito il giro dei social, dando il via alle prime ipotesi su una nuova coppia pronta a far parlare di sé. Chi invece sembra non fidarsi affatto è Elena Barolo, che ha confidato alla sua compagna di non avere alcuna fiducia in Laura Maddaloni. La tensione tra le due è palpabile, e promette scintille nelle prossime puntate. The Couple si preannuncia già da questa settimana come un reality particolarmente movimentato. E siamo solo all’inizio.

Potrebbe interessarti anche