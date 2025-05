The Couple, pagelle: Antonino Spinalbese stratega (4), Manila Nazzaro noiosa (5), l’umanità di Laura Maddaloni (8) Nella puntata del 4 maggio 2025, Antonino Spinalbese viene attaccato da Manila Nazzaro mentre Laura Maddaloni mostra il suo lato umano

La quarta puntata di The Couple, condotta da Ilary Blasi su Canale 5 domenica 4 maggio 2025, si apre con un blocco dedicato al litigio e allo scontro tra Pierangelo e Jasmine e le sorelle Testa. Poi si prosegue con Antonino Spinalbese accusato di essere uno stratega e della cotta di Brigitta Boccoli nei suoi confronti. Infine, Laura Maddaloni parla a cuore aperto della sua famiglia, delle difficoltà di diventare madre e riceve una sorpresa da parte delle figlie. Prosegue il Pastiera Gate che ha visto ancora una volta Manila Nazzaro perdere le staffe con Antonino Spinalbese. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata di The Couple del 4 maggio 2025 (qui recap con nomination, eliminati e nuovo televoto).

The Couple , puntata 4 maggio 2025: le pagelle

Ilary Blasi frizzante (voto 7): Simpatica e spontanea, Ilary va per la sua strada. Non è preoccupata di apparire perfetta e scatena risate con battute come quella rivolta ad Antonino Spinalbese a cui dice "Se leviamo la palestra e il sole che fai?". Anche se alcuni blocchi sono noiosi, Ilary fa di tutto per regalare un po’ di brio e dà manforte anche al gossip. Durante una prova, le sorelle Boccoli hanno tirato in ballo Francesco Totti ma la Blasi ha acceso la sfida con un momento esilarante: "E che c’entra Totti con Guglielmo Tell?".

Irma e Lucia Testa incoerenti, (voto 4): Jasmine Carrisi e Pierangelo le accusano di tradimento. In sostanza, nella scorsa puntata, le sorelle Testa li hanno mandati in nomination pur avendo giurati che non l’avrebbero fatto. Si difendono, parlano di incomprensioni ma in sostanza ha ragione Francesca Barra quando dice che si sono rivelate per quello che sono. Sono appassionate sì, forse anche troppo, quello che hanno commesso è uno sgarbo bello e buono. E infatti il pubblico le ha punite eliminando la loro coppia.

Antonino Spinalbese non prende posizione, voto 5: non si espone mai forse per evitare figuracce. Non è chiaro se la sua sia una strategia quel che è certo è che hanno ragione le sorelle Testa quando hanno detto che soffre di mutismo selettivo e che è in ferie da quando è entrato. Spinalbese interpreta un ruolo ma è troppo spento e non è sincero, parla alle spalle e non dice le cose in faccia. Fa solo il piacione con Ilary Blasi ("io vedo solo te") ma ormai è un copione che si ripete e a ben vedere fa anche acqua da tutte le parti.

Brigitta Boccoli cotta di Antonino, voto 7: se ne frega dei giudizi degli altri e fa bene. Brigitta non ha paura di esternare il suo interesse per Antonino. Ilary Blasi la mette sempre in mezzo ma lei non si tira indietro e dice di aver compreso bene Antonino a differenza degli altri. Afferma che non è stratega né falso e che pungolandolo lo si riesce a far aprire. Brigitta crede sempre di più in questa intesa speciale e anche Antonino non sembra da meno. Chissà che il colpo di scena più interessante di questo reality non ce lo diano proprio loro. L’amore è nell’aria.

Laura Maddaloni e l’incontro con le figlie, voto 8: finora abbiamo conosciuto una Laura fredda, distaccata, controllata. Per la prima volta invece la donna ha mostrato la sua umanità. Ha parlato della sua famiglia, della gravidanza difficile che ha dovuto affrontare e del marito Clemente Russo. Poi ha ricevuto la sorpresa inaspettata da parte delle figlie. Laura non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime. Una scena davvero toccante che ha lasciato il pubblico senza parole, uno dei momenti più intensi di questa puntata.

Manila Nazzaro noiosa, voto 5: tende a voler tenere tutto sotto controllo, è maniaca dell’ordine e lo sapevamo già. Si arrabbia in modo esagerato per questioni davvero futili: ma si può perdere la pazienza per essersi permessi di assaggiare una pastiera senza il consenso? Di fronte alla richiesta di Spinalbese di abbassare i toni, Manila ha rincarato la dose dimostrando di essere davvero insopportabile e pesante. La speranza è che Stefano Oradei possa farle una bella lavata di testa facendole capire che il suo comportamento è totalmente controproducente.

Stefano Oradei succube di Manila (voto 4). È lui lo Yes Man di questa edizione. Anche se Manila sbaglia, lui le dà ragione. È indispettito per il fatto che Antonino non abbia rivolto la parola alla moglie ma nel frattempo dice di aver cercato un chiarimento con lui e sembra tentennare quando Manila gli chiede spiegazioni. Lui è il suo bambolotto e non ragiona con la sua testa. Solo quanto si tratta di fare le nomination, alza la testa e fa nomi diversi rispetto a quelli di Manila ma c’è da credere che alla prima occasione lei gli farà una bella piazzata.

