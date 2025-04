The Couple, anticipazioni: ecco la prima eliminazione, Spinalbese e Tabanelli i più tifati. Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 14 aprile 2025 va in scena seconda puntata del nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: la situazione della casa e i primi sondaggi

Nuovo appuntamento con The Couple di Ilary Blasi. Dopo il debutto della scorsa settimana, il nuovo reality show di Canale 5 proverà una volta di più a fare breccia nel cuore del pubblico Mediaset. Nonostante non siano mancati passi falsi (e polemiche, soprattutto sulla diretta h24), infatti, la curiosità intorno alle dinamiche della casa sta aumentando. Questa sera, inoltre, andrà in scena il primo televoto che sancirà la prima eliminazione di questa edizione. Appuntamento in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

The Couple, le anticipazioni della seconda puntata condotta da Ilary Blasi: cosa vedremo

Dopo l’incoraggiante esordio della scorsa settimana (18,6% di share), The Couple è pronto a tornare in onda su Canale 5 per una nuova prima serata condotta, ovviamente, da Ilary Blasi. Stasera si tornerà sicuramente a parlare di alcuni degli highlights della settimana (il bacio tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi in primis, il doppio coming out di Irma Testa, ma anche le prime tensioni tra concorrenti come nel caso di Laura Maddaloni), ma c’è tanta attesa anche e soprattutto per il primo televoto stagionale. Questa sera, infatti, il pubblico sarà chiamato per la volta a esprimere la propria preferenza e l’esito delle votazioni decreterà la prima eliminazione assoluta del reality show. Nella puntata di oggi ci sarà anche una sorpresa per Irma e Lucia Testa, che rivedranno la loro mamma Anna.

Sondaggi televoto: chi viene eliminato dal reality

Condotta da Ilary Blasi (affiancata da Francesca Barra e Luca Tommasini nei panni di opinionisti), la seconda puntata di The Couple di oggi lunedì 14 aprile 2025 – come anticipato – sancirà la prima eliminazione stagionale. Chi sarà il primo a dovere lasciare il reality show di Canale 5 (e a rinunciare al milione di euro in palio)? Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli sono stati la prima coppia ad assicurarsi l’immunità e, almeno per il momento, possono considerarsi salvi. Stando a vari sondaggi diffusi sul web, l’ex compagno di Belén Rodríguez (che ha fatto discutere per avere rivelato alcuni dettagli contrattuali firmati con Mediaset) e il calciatore sono diventati rapidamente i preferiti del pubblico (con più della metà dei voti). Tifate anche le coppie composte da Manila Lazzaro e Stefano Oradei, Giorgia Villa e Laura Maddaloni, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Seguono Danilo e Fabrizio Mileto, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Elena Barolo e Thais Souza Wiggers e le sorelle Irma e Lucia Testa.

Quando e dove vedere The Couple in tv e streaming (lunedì 14 aprile 2025)

The Couple va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito). Su Mediaset Extra (canale 55 del DT) è inoltre possibile seguire la diretta h24 della casa.

