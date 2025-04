Antonino Spinalbese, la vita privata: l’amore con Belen, il nuovo lavoro (dopo il Gf) e la tragedia del padre Il prossimo concorrente di The Couple ha avuto una figlia con la showgirl argentina. Poi il flirt (presunto) con Ginevra Lamborghini e l'amicizia con Stefano De Martino.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Noto per la relazione complicata con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese sarà tra i prossimi concorrenti del reality The Couple. Insieme alla showgirl argentina ha avuto una figlia, Luna Marì, e pare andare (abbastanza d’accordo) con un altro ex storico di Belen, vale a dire Stefano De Martino. Poi c’è stata l’esperienza al Gf Vip, nel 2022, e diversi flirt (veri o presunti) tra cui spicca il nome di Ginevra Lamborghini. Ma nella vita di Spinalbese sono arrivate anche grosse ‘batoste’, come la diagnosi di una malattia autoimmune e la depressione del padre, che è sfociata in un suicidio. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Antonino Spinalbese, la vita privata e il rapporto con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese, nato a Torre Del Greco (Napoli) il 1° febbraio 1995, ha alle spalle un’infanzia e un’adolescenza difficili. Quando era giovane, il padre ha tradito più volte la madre, cosa che ha portato a una separazione traumatica e alla successiva depressione del papà. Finché all’età di 18 anni, Spinalbese non ha perso la figura paterna per un suicidio inatteso e terribile. Poi Antonino si è trasferito a Milano, dove ha iniziato la carriera da hairstylist. Ed è finito sotto i riflettori grazie alla sua relazione con la showgirl Belen Rodriguez.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I due si sono conosciuti nel 2020, quando Antonino lavorava in un prestigioso salone di Milano. Hanno avuto una storia passionale e intensa, tanto che dopo pochi mesi Belen è rimasta incinta, (ma un aborto naturale ha segnato il primo grande dolore della coppia). Nel 2021, poi, l’argentina ha dato alla luce Luna Marì. Una gioia immensa, questa, che però non ha impedito alla coppia di separarsi, soprattutto a causa della differenza di età (Belen ha 11 anni in più) e dei caratteri difficili di entrambi. "Siamo due lunatici", ha dichiarato Antonino a Ciao Maschio, "adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto".

Nonostante gli screzi, Belen e Spinalbese al momento mantengono buoni rapporti, anche se lui stesso ammette: "Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io".

Il flirt con Ginevra Lamborghini e i nuovi amori di Spinalbese

Chiuso il capitolo Belen, Spinalbese è tornato al centro del gossip durante la sua partecipazione al Gf Vip, quando si è parlato di un flirt con con Ginevra Lamborghini. Poi ci sono stati gli avvistamenti con Helena Prestes, e infine una nuova relazione (al momento in corso) con Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice genovese di 25 anni che lavora nello stesso studio dove Antonino si fece tatuare l’opera ‘Amore e Psiche’, dedicata proprio a Belen. Antonino è anche finito al centro di rumors insistenti, a proposito di un possibile flirt con la conduttrice Ilary Blasi. Ma la storia è stata successivamente smentita.

L’amicizia di Antonino Spinalbese con Stefano De Martino

Un altro aspetto curioso è il rapporto di Antonino Spinalbese con Stefano De Martino, ex marito di Belen. I due, inizialmente percepiti come rivali’, sono stati fotografati insieme a Milano in compagnia dei rispettivi figli, Santiago e Luna Marì. L’incontro ha alimentato speculazioni su una possibile amicizia nata per garantire la serenità dei bambini. Ma pare che siano semplicemente in buoni rapporti.

La malattia autoimmune e il ‘nuovo’ lavoro di Antonino

All’interno del programma Storie Italiane, Antonino Spinalbese ha raccontato di aver scoperto di soffrire di una malattia autoimmune che colpisce il pancreas. "Ho un problema al pancreas", ha detto, "ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da sé stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente". Poi ha anche aggiunto: "Continuo a respirare grazie a mia figlia, mi sento davvero molte volte in un film, è la cosa migliore che io abbia mai fatto".

Al momento, Antonino Spinalbese sarebbe tornato al suo vecchio amore per l’hairstyling. La parentesi al Grande Fratello, la relazione travagliata con Belen e la malattia non sembrano quindi aver scalfito una passione profonda, che il prossimo concorrente di The Couple coltiva sin da ragazzo. E questo può essere solo un bene.

Potrebbe interessarti anche