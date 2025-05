The Couple, cosa è successo: fuori i fratelli Mileto e le sorelle Testa, scontri e nomination. Chi è al televoto

CONDIVIDI

Quarto appuntamento serale con The Couple nella prima serata di domenica 4 maggio 2025 su Canale 5. Scopriamo cosa è successo nel corso della puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. La conduttrice apre il collegamento con le coppie e ricorda loro l’obiettivo: vincere il montepremi di 1 milione di euro.

The Couple , cosa è successo

La puntata di The Couple si apre con uno scontro tra Pierangelo e Jasmine e le sorelle Testa. Pierangelo e Jasmine accusano Irma e Lucia di tradimento: "Il nostro problema non è la nomination in sé ma non ci è piaciuto lo sgarbo umanamente visto che ci eravamo messi d’accordo per non mandarci in nomination a vicenda", spiega Jasmine. Le Testa parlano di incomprensioni ma Ilary le rimprovera per non essersi assunte le loro responsabilità. Subito dopo le sorelle Testa prendono di mira Antonino Spinalbese: "E’ in ferie da quando è entrato, è in mutismo selettivo". Antonino preferisce però non replicare. Contro di lui anche Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia sostiene che Antonino non stia tirando fuori la personalità e che sia lui che Andrea si stiano fingendo legati ad altre coppie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Antonino entra in confessionale e ammette di essere diventato suscettibile: "Non so come devo comportarmi, forse è il caso che devo uscire. Ci sono cose che vanno oltre i principi e sentire persone che mi descrivono in un modo diverso da quello che sono lo trovo esagerato". Tra le concorrenti con cui Antonino ha instaurato un bel feeling c’è Brigitta Boccoli. La donna ha ammesso di provare un interesse nei suoi confronti: "E’ una persona speciale per me perché a differenza degli altri l’ho compreso, non lo vedo falso e stratega. Ha una mente complicata ma basta pungolarlo per farlo aprire".

Spazio poi a Laura Maddaloni. In questa settimana la donna ha sofferto molto per la distanza dalla sua famiglia. Nella clip, la Maddaloni ha rivelato di aver avuto una gravidanza tortuosa. Janet appena nata ha avuto un problema ai polmoni ed è rimasta in terapia intensiva per parecchio tempo. Proprio in quel momento, Clemente Russo si stava preparando ad una gara importante, il Mondiale: "Lui voleva ritirarsi ma io gli ho intimato di non farlo perché altrimenti sarebbe stata una sconfitta". Poi la sorpresa inaspettata: Laura Maddaloni riceve la visita delle figlie. La donna non riesce a trattenere l’emozione e scoppia in lacrime. "Bell’esempio di famiglia", scrive qualcuno sui social.

Intanto dopo la scorsa puntata prosegue lo scontro tra Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese. L’ex Miss Italia accusa l’hair stylist di non essersi mai interessato veramente a loro. Stefano Oradei difende la moglie e su Antonino dice: "Da uomo e nei confronti di mia moglie mi ha dato fastidio". Manila e Antonino mantengono la loro posizione: riusciranno a trovare un punto di incontro?

Il risultato del televoto The Couple , chi è stato eliminato

Doppia eliminazione nel corso della puntata di The Couple andata in onda questa sera, domenica 4 maggio 2025. Il pubblico ha deciso di eliminare le sorelle Irma e Lucia Testa: "Non hanno capito che non c’entrano nulla i fandom, piuttosto si facessero due domande sui loro comportamenti falsi e ipocriti", si legge sui social. Altra coppia eliminata quella formata dai fratelli Mileto, sconfitti al televoto da Andrea e Antonino Spinalbese.

Chi ha vinto la puntata

Pierangelo e Jasmine vincono la puntata e rubano una chiave a Benedicta e Brigitta e l’altra a Laura e Giorgia (perché sono le coppie che ne hanno di più) giungendo così ad avere 5 chiavi. I due hanno conquistato anche l’immunità.

The Couple , le nomination del 4 maggio: voto e motivazione

Jasmine nomina Antonino e Andrea perché "sono molto forti, non si può ragionare per simpatia".

Pierangelo nomina Antonino e Andrea "perché pur avendo un avvicinamento ancora bisogna migliorare le cose"

Benedicta Boccoli nomina Manila e Stefano Oradei perché "sono forti, affiatati e innamorati".

Brigitta nomina Giorgia e Laura perché "sono andata per esclusione".

Laura Maddaloni nomina Antonino e Andrea perché "sono forti fuori e anche dentro".

Giorgia nomina Manila e Stefano perché "non riesco a nominare gli altri".

Stefano Oradei nomina Laura e Giorgia mentre Manila nomina Antonino e Andrea.

Andrea nomina Manila e Stefano perché "lei si è troppo infervorata, non ho capito se ci sono vecchi dissapori".

Antonino nomina Manila e Stefano perché "mi va bene essere criticato ma non giudicato".

Chi è al televoto, The Couple (4 maggio)

Al televoto vanno Manila Nazzaro e Stefano Oradei e Antonino e Andrea. Il risultato sarà svelato nella puntata di domenica 11 maggio. La coppia meno votata sarà eliminata.

Potrebbe interessarti anche