Anche questa domenica, 6 aprile 2025, torna Verissimo, il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5. Ogni settimana, i telespettatori seguono con grande attenzione le interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, che si raccontano senza filtri, tra momenti di felicità e difficoltà. Tra gli ospiti di oggi, anche Helena Prestes, la finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello, classificatasi al secondo posto, ma per il pubblico è la vincitrice morale. Di seguito, tutti i dettagli dell’intensa intervista.

Verissimo, Helena Prestes ammette: "Speravo di vincere il Grande Fratello"

In una toccante intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Helena ha parlato della sua recente esperienza al Grande Fratello, dove si è classificata al secondo posto. Sulla possibile vittoria (soffiatale da Jessica Morlacchi) ha svelato: "Speravo di vincere il Grande Fratello, non posso negarlo. Pensavo a mio nipote e volevo vincere. Però sono anche felicissima. Io e Jessica abbiamo superato tutto, e tornare alla normalità non è facile perché esci da una bolla". La modella brasiliana ha anche raccontato la sua infanzia difficile, in particolare con un padre violento: "Della mia infanzia mi è rimasto impresso il disordine di quel posto (dov’è cresciuta), i litigi, la mancanza di affetto perché non c’era attenzione da parte dei miei genitori. Loro litigavano sempre, poi corruzione, la gente ubriaca perché vivevamo davanti alle Favelas e lì c’è di tutto". E sul padre violento: "Papà era molto violento, aveva problemi di alcol e di droga. Con noi figli non era aggressivo, però le parole e i gesti erano molto forti. Era sempre agitato e litigava con la mia mamma. Dentro di me ho provato a perdonarlo ma dentro rimane il dispiacere".

Helena ha anche parlato del suo complicato rapporto con sua madre: "Mandò via di casa mia sorella e le dissi che aveva esagerato, poi fino a tre anni fa ci siamo sentite. Il mio ex mi chiese di fare famiglia e io mettevo i soldi da parte e non potevo più mandarne. Da quel momento in poi non l’ho più sentita e non mi ha risposto mai, mia zia mi ha detto che mia madre non voleva parlarmi, diceva che l’ho tradita e che ero uguale a tutti. Io ho cercato di recuperare il rapporto, io ora non penso che la cercherò più. Ho avuto una mini depressione e ne ho parlato con Jessica al Grande Fratello".

Helena e l’amore per Javier: "Sogniamo una famiglia"

La modella brasiliana ha dovuto fare i conti anche con una relazione violenta (quella con il suo ex ragazzo): "Ho avuto una relazione con un uomo violento, mi ha rotto il coccige con un calcio. Dayane si rese conto della situazione, vide che non stavo bene". Poi, in studio, è arrivato Javier, che le ha fatto una sorpresa. Sul pallavolista, Prestes ha dichiarato: "E’ stato il mio sorriso quotidiano nella Casa, lui è leale e determinato, mi sentivo protetta con lui, mi faceva ridere. Io e lui sogniamo una famiglia". Anche Javier ha preso parola e ha affermato: "Stiamo tornando alla vita reale piano piano, non è facile. Con Helena per adesso parliamo in italiano, ma quando vivremo insieme probabilmente le parlerò in spagnolo".

