Belén e Antonino Spinalbese, torna del tenero: la nuova complicità per ripartire (ma lui presto sparirà) Paparazzati sorridenti e allegri insieme per le strade di Milano, la conduttrice argentina e il fotografo sembrano avere ritrovato l’equilibrio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

È pace fatta tra Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese. La showgirl argentina e il fotografo campano, infatti, sembrano avere ritrovato il giusto equilibrio e non solo. Paparazzati insieme dal settimanale Gente per le strade di Milano, i due ex potrebbero essersi finalmente messi alle spalle le recenti tensioni sui social e appianato le differenze. Tra sorrisi, risate e carezze, infatti, tra Belén e Antonino sembrano avere trovato una nuova complicità. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese: la serata insieme

Belén Rodríguez si sta godendo un momento magico dal punto di vista degli ascolti dopo la lunga pausa e il suo atteso ritorno televisivo. Archiviata la terza edizione di Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time, infatti, la conduttrice argentina sta inanellando una serie di ottimi risultati al timone di Only Fun – Comico Show su Nove. Non è solo la carriera, però, ad avere (ri)preso la giusta piega: dopo le delusioni amorose al fianco di Elio Lorenzoni e Angelo Edoardo Galvano, infatti, Belén forse non ha ancora ritrovato l’amore, ma sicuramente è tornato il sereno con Antonino Spinalbese. Dopo le tensioni e le frecciate sui social, la showgirl sembra avere ritrovato la giusta intesa e complicità con il suo ex compagno, dal quale ha avuto la figlia Luna Marì nel 2021.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belén e Antonino sono stati ‘pizzicati’ dai paparazzi per le strade di Milano, dimostrando come tra i due sia tornato il sereno a suon di abbracci, carezze e sorrisi spensierati. Come raccontato dal settimanale Gente, infatti, Belén e il suo ex sono andati a mangiare fuori insieme alla figlia Luna Marì e Patrizia Giffini, amica stretta della conduttrice nota come "la Pettinose". Dopo cena i due si sono concessi una passeggiata insieme, chiacchierando con un bicchiere di birra in mano e scherzando insieme, come dimostrato dalle risate immortalate dal magazine, che scrive: "Dopo la cena, la conduttrice e il suo ex si sono intrattenuti da soli: bicchiere di birra tra le mani, passo e parlantina svelti, risate, e lei che cerca un contatto: sfiorando la spalla, la schiena, tirando la giacca… Poi lui la riaccompagna a casa".

Il rapporto tra i due

Dopo alcuni periodi di tensione, insomma, sembra che i rapporti si siano finalmente distesi tra Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese. I due si sono lasciati a fine 2021 dopo un anno e mezzo di relazione e pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì. La coppia si è sempre mostrata unita per la figlia, ma – come detto – non sono mancati momenti no. Archiviate alcune delusioni amorose, forse, non è da escludere che una nuova complicità stia per nascere, anche se presto Spinalbese sarà ‘costretto’ a sparire dalla circolazione a lungo. Il parrucchiere dei vip, infatti, sarà uno dei concorrenti di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 in partenza lunedì prossimo.

Potrebbe interessarti anche