Niente giacca e papillon per il debutto di Amadeus con The Cage. Per il ritorno in prima serata con il nuovo adrenalinico game show, il celebre conduttore ha abbandonato l’abbigliamento formale a favore di uno più casual, in linea con lo stile energico del format. Ieri sera, domenica 8 giugno 2025, il nuovo programma del canale Nove è infatti andato in scena con la prima puntata, e sui social è stato decisamente un boom di commenti. Trainato dalla finale del Roland Garros, in cui Jannik Sinner si è scontrato Carlos Alcaraz, Amadeus godrà (quasi) sicuramente di qualche punto di share in più, riuscendo così a superare il tetto del 3% ottenuto finora sulla rete, ma in attesa di sapere come sono andati i temuti ascolti, il web si è scatenato, spaccandosi tra critiche e complimenti. E mentre il cronista del tennis ha passato la linea a The Cage, sbagliando clamorosamente il nome della trasmissione (‘The Game’), il popolo dell’etere ha esultato per la presenza di Giulia Salemi, spalla frizzante che per qualcuno ha perfino messo in ombra il conduttore.

The Cage, social divisi tra "Americanata" e una Giulia Salemi "Perfetta"

La prima puntata di The Cage – Prendi e scappa è stata seguitissima, per lo meno sui social. Il traino monstre della finale Sinner-Alcaraz sul Nove (durata 5 ore) farà sicuramente degli ascolti altissimi, ed è quindi probabile che Amadeus godrà di qualche punto share extra, come hanno sottolineato anche alcuni utenti: "Non può fallire". Intanto, però, il web ha mostrato parecchio interesse per il nuovo format, commentando il gioco tra critiche e apprezzamenti. Per molti si è trattata di "Un’americanata", ma per tanti altri è un prodotto vincente, e la presenza di Giulia Salemi è piaciuta tantissimo:

"Il nuovo programma #TheCage di Amadeus parte bene, divertente, veloce…invece della solita solfa di #affarituoi che dopo tanti mesi, con gli stessi balletti, le stesse frasi, stanca…", "Molto molto carino ! Una cosa diversa! E mi piace l’accoppiata Amadeus -Salemi", "E comunque Giulia Salemi ad ora è l’unica tra le 3684267 influencers che hanno provato a passare dai social alla TV e a farcela davvero".

E ancora: "Finalmente una cosa nuova. Amadeus è Amadeus. E Giulia è veramente perfetta per questo tipo di programma, è super spigliata, divertente, sul pezzo e porta proprio una ventata d’aria fresca in TV. Spero sia solo l’inizio", "Si può dire che la Salemi ha messo in penombra Amadeus? Ha quasi un ruolo più rilevante del conduttore stesso nel programma. Brava e sciolta!", "Due minuti di #TheCage e l’unica cosa che penso è che è un’americanata ma senza i classici americani che over-reactano facendo le mosse a terra qualsiasi cosa accada nel gioco…", "Il gioco è troppo dinamico, troppo americano, credo".

