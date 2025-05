Giulia Salemi da Francesca Fialdini: "Pierpaolo Pretelli all'Isola dei Famosi? Sono stata io a spingerlo, ne sono orgogliosa!" Ospite di Francesca Fialdini la ex gieffina commenta l'impegno del compagno nel reality di Canale 5

Ospite di Francesca Fialdini nella puntata di Da noi a ruota libera di domenica 11 maggio, in occasione della Festa della mamma, Giulia Salemi si racconta e racconta i primi mesi da mamma.

E’ una Giulia Salemi radiosa quella che arriva nello studio di Da Noi a Ruota Libera e che racconta orgogliosa:"Kian è un monello, è proprio figlio mio totale. Pier è molto pi tranquillo, poi la gravidanza è stata molto agitata, abbiamo avuto il trasloco, la ristrutturazione. E’ un bambino molto simpatico, un cucciolone. Sono molto contenta."

Poi racconta: "Essere mamma mi ha cambiato proprio la prospettiva di vita, prendo molto più con calma le cose, le preoccupazioni che tutti noi abbiamo, il lavoro o altro". E fa un esempio proprio fresco di giornata: "Quando prima avevo un intervento televisivo staccavo il cellulare e tutto perché mi concentravo, adesso invece sto sempre lì attaccata, anche poco fa c’è stato un dramma acqua minerale. C’è il mio manager che mi dice basta, stacca, concentrati e io invece no. Ecco come è cambiata la mia vita".

E’ anche molto orgogliosa di una scelta fatta, rispetto al suo rapporto con il figlio: "Io ho scelto di allattare perché volevo instaurare questo rapporto con il mio bambino, nonostante le difficoltà. Mi rendo conto che è molto difficile, ma con qualche sacrificio si riesce. Io per esempio come oggi, se devo venire a Roma lo faccio in giornata, mi tiro il latte in camerino, insomma è complicato ma per me è importante e sono felice di farlo."

Francesca Fialdini, poi la provoca, dicendo: "Pierpaolo Pretelli se ne è andato al mare, all’Isola dei Famosi e tu invece, a casa…": "No, ma Pierpaolo l’ho spinto io, quando arriva una possibilità importante come questa bisogna coglierla: sono stata io la prima a dirgli vai, dopo tanta gavetta, quando arriva una vera opportunità per farsi conoscere e creare anche un futuro per il nostro bambino che bisogna camparlo, va colta, quindi sono veramente molto fiera di lui".

La maternità non è però una passeggiata: "No, non è sempre oro tutto quello che luccica, però io scelgo sempre di portare un po’ di leggerezza e affrontare tutto con il sorriso, perché tutti abbiamo i nostri problemi e la leggerezza è preziosa".

Poi racconta anche che la mamma le da una grande mano. "La nonna è iconica, una figura importantissima, ma ho anche una tata che mi da una mano. Poi mia mamma va anche più che d’accordo con Pier: mia mamma, se discutiamo, difende sempre Pierpaolo"

