Amadeus, confessioni notturne (amare) a Fiorello: "Sono contro tutti". E sogna il ritorno a Sanremo Il conduttore di Like a Star ipotizza di tornare al Festival con Biggio, Morandi e il suo amico showman: "Pensa che bello".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Le dirette Instagram di Fiorello nel cuore della notte spopolano. Ieri sera, giovedì 29 maggio 2025, lo showman ha aperto il collegamento sul suo profilo e durante l’appuntamento, ormai quasi fisso, si sono uniti anche Amadeus, Fabrizio Biggio e Gianni Morandi. Gli utenti che hanno seguito la live hanno assistito a un mini show fatto di grandi risate e qualche dichiarazione inedita. Non sono mancate neppure le battutine sugli ascolti scoraggianti di Like a Star: "Sapete che lui è un po’ in difficoltà con il suo programma, io lo vedo sempre. Adesso c’è il programma nuovo The Cage che parte l’otto giugno", ha detto Fiorello rivolgendosi all’amico, e svelando la data del debutto del nuovo game show sul Nove.

"Vado in onda dalle 20:30 alle 21:30 in access prime time, sono contro tutti", ha replicato Amadeus, aggiungendo con un filo di amarezza: "Io sono fisso al 3 ormai e non voglio fare di più. Quanto devo fare secondo la rete? Guarda, è meglio che non lo chiedo per paura della risposta, tanto sempre il 3 farò. Il 6% di share? Non è possibile, è più facile che io mi svegli domani mattina con gli occhi azzurri e il nasino alla francese".

Sanremo, Amadeus sogna un ritorno al Festival: "Pensa che bello"

Durante la live Instagram, Fiorello ha scherzato anche su un possibile ritorno di Amadeus in Rai: "Comunque sappi che io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando. Mi hanno detto ‘Per Amadeus le porte sono sempre aperte’. Tu non stai bene al Nove! Non ci stai bene io lo so che non stai bene. Quando finisce, finirà un giorno, non devi andare da un’altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai". Ama, però, ha ribadito di non essersi pentito della sua scelta di passare sul canale Discovery: "Non mi pento di essere andato al Nove, le cose che faccio le faccio sempre convinto di farle", e ha poi colto l’occasione per svelare un sogno nel cassetto:

Pensa un giorno, tutti e 4 potremmo fare una cosa insieme. Magari un giorno, tra 10 anni, pensa che bello noi 4 a Sanremo.

L’ipotesi del conduttore è quella di tornare al Festival con l’amico, Biggio e Morandi, anche se Fiorello ha subito frenato: "Tu Sanremo ce l’hai proprio in testa fisso. Adesso Sanremo è così: Conti il prossimo anno, poi De Martino almeno due anni, ma questo è giovane e magari ne fa anche di più. Appuntamento a dopo De Martino". E in chiusura è arrivata anche la battuta della voce di Fatti mandare dalla mamma: "Ah quindi dobbiamo aspettare almeno cinque anni? Ok, però dovete dirmi chi spinge la mia carrozzina".

