Stasera in tv (9 luglio): l'addio col botto (doppio) di Federica Sciarelli. E Preziosi prova a salvare Rai 1 Il meglio della prima serata di oggi, mercoledì 9 luglio: nuove corse adrenaliniche con The Cage, le indagini di Chi l’ha visto? e un super concerto di Vasco.

Tanti programmi da non potersi far scappare. Ecco cosa vedere stasera in TV, mercoledì 9 luglio 2025, tra show, serie TV e film. Trova il programma più giusto per te tra tutte le scelte a disposizione in una prima serata che si preannuncia ricca e piena di proposte.

Stasera in tv (9 luglio), cosa vedere: Chi l’ha visto? chiude contro Real Madrid-Paris Saint Germain

Lunedì 9 giugno 2025 si può dire che la prima serata tv si divida tra chi ha voglia di informarsi, chi cerca svago puro e chi invece vuole rivivere l’emozione dei grandi concerti. Su Rai 3 va in onda l’ultima puntata stagionale di Chi l’ha visto?, che per l’occasoine proporrà due interviste esclusive relative ai casi di Garlasco e Villa Pamphili. Un programma che nonostante gli anni riesce ancora a catalizzare l’attenzione del pubblico, come dimostra l’ottimo 11,6% di share conquistato la scorsa settimana. Un risultato che potrebbe essere ulteriormente migliorato stasera, visto che Federica Sciarelli non avrà più la concorrenza dell’Isola dei Famosi (terminata la scorsa settimana) su Canale 5, che trasmetterà la semifinale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Paris Saint Germain.

Su Rai 1, invece, va in onda Bla Bla Baby, una commedia leggera e surreale con Alessandro Preziosi, che gioca sull’idea che bambini parlino come gli adulti. Il film, seppur godibile, rischia di essere schiacciato dalla proposta calcistica di Canale 5 e dalle indagini di Chi l’ha visto?. Su Rai 2 torna (in replica) Rocco Schiavone, il vicequestore più scorbutico della tv, con la sua atmosfera cupa e quel mix di malinconia e noir che piace tanto al pubblico Rai, mentre Italia 1 proprone il film Una ragazza e il suo sogno, commedia romantica pensata soprattutto per un pubblico giovane. Su Rete 4, come sempre, focus sull’attualità con Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Passando al Nove, in access prime time sarà ancora il momento di The Cage – Prendi e scappa, il game show guidato da Amadeus con Giulia Salemi, che purtroppo non sta riuscendo a sfondare nelle classifiche di share nemmeno dopo la chiusura per ferie di Affari Tuoi. Subito dopo, l’ammiraglia Discovery trasmetterà il film Hancock con Will Smith.

Chiudiamo con una selezione di film in onda su altri canali: a partire da 20 dove c’è La furia dei Titani, fino a Iris che passa Match Point, il thriller firmato Woody Allen, mentre Cine 34 da spazio alla commedia italiana Il commissario Lo Gatto. Una serata ricca di alternative insomma.

