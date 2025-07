Temptation Island, le pagelle: Sonia incinta perdona Simone (4), Bisciglia certezza (8), Valerio difende Sarah (7) Scopriamo i promossi e bocciati con le pagelle finali di Temptation Island 2025 dopo la puntata 'Un mese dopo', in onda giovedì 31 luglio su Canale 5

Temptation Island 2025 arriva al suo capitolo finale nella prima serata di giovedì 31 luglio 2025 su Canale 5. Per la conclusione di questa edizione del reality macina-ascolti dell’estate, come di consueto, Filippo Bisciglia guiderà il pubblico alla scoperta di cosa sia successo alle coppie dopo che si sono confrontate davanti al falò sulla spiaggia della Calabria con la tradizionale e sempre molto attesa puntata, "Un mese dopo".

Questa sera quindi, le coppie che hanno partecipato a questa trionfale stagione di Temptation Island, si raccontano ripercorrendo il loro percorso e svelando cosa sia successo una volta tornati a casa. Il pubblico ha potuto quindi continuare ad ascoltare le storie delle coppie Antonio e Valentina, Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Marco e Denise, Rosario e Lucia, Maria Concetta e Angelo e Sarah e Valerio.

Qui scopriamo, secondo noi, i top e flop e i promossi e bocciati con le pagelle finali di Temptation Island 2025.

Temptation Island 2025, pagelle finali

Filippo Bisciglia, voto: 8. Ormai il traghettatore del viaggio nei sentimenti dell’estate di Canale 5 è lui stesso un protagonista del reality, tanto quanto le coppie partecipanti. Anche in questa edizione Filippo Bisciglia risulta l’uomo giusto al posto giusto. Le sue reazioni sono sempre empatiche, pronte, spontanee, sia quando si mette la mani nei capelli di fronte alla furia dei fidanzati che se la prendono con tutti gli oggetti che capita loro a tiro, sia quando consola con grande dolcezza la fidanzata mollata al falò, o quando decide che è il momento di essere più complice con un fidanzato piuttosto che con l’altro. E il bello è proprio questo: non è sempre forzatamente bipartisan, con molto garbo, quando c’è da prendere posizione, si capisce benissimo quale sia la sua, pur riuscendo sempre a evitare di mettersi sul piedistallo a giudicare. In più è un dispensatore di face card da competizione. Cosa volere di più?

Valerio esce a testa altissima, voto: 7. Tra tutti i protagonisti di questa edizione di Temptation Island vogliamo fare una menzione d’onore a Valerio il fidanzato, ormai ex di Sarah. Una coppia che arriva parecchio traballante nel programma. Appena entrati, Valerio sente la fidanzata dire che fuori si è vista con altre persone, poi la vede flirtare con un tentatore. Dopo grande rabbia e delusione, è lui ad avvicinarsi a una single Ary facendo disperare Sarah. Quando scatta il bacio con la single, lui chiede subito il falò perchè vuole che quel video così duro, la fidanzata lo veda insieme a lui. Il falò è struggente, con entrambi i ragazzi che sanno che è finita, ed entrambi che si lasciano in un mare di lacrime. Stasera, Valerio torna con Ary con cui ha iniziato a frequentarsi fuori, ma prima spende molte parole bellissime per la ex e, sopratutto lo sentiamo difenderla dall’odio online dei tanti haters che, dopo la prima puntata (quella in cui confessava di essersi presa caffè nei parcheggi) l’hanno bersagliata. Lui spende tante parole per dire che la ex è una ragazza speciale e che gli dispiace se le sue reazioni hanno spinto a pensare il contrario ecc. ecc. Gli amori possono finire, ma la classe non è acqua, e l’affetto nemmeno.

Antonio e Valentina, voto:7. Una delle coppie che in partenza sembrava più messa male, a un mese dall’uscita al falò sta facendo i preparativi delle nozze. Anche stasera però, oltre a raccontare che sono molto innamorati e felici di pensare al matrimonio, Valentina e Antonio, pizzicati da Filippo Bisciglia ci fanno anche sorridere, lui soprattutto, per esempio quando racconta della fine del gazebo, sfasciato dalle conseguenze di un nubifragio. Temptation Island 2025 non sarebbe stata la stessa cosa senza di loro, e sapere che c’è almeno un lieto fine ci rassicura.

Il lieto fine degli avvocati, voto:6. E veniamo ai nostri avvocati Sonia M e Alessio, grandi protagonisti di questa edizione di Temptation Island che, dopo il terzo falò riescono a trovare la strada per riconciliarsi. "Un mese dopo" li vediamo arrivare da Filippo Bisciglia per raccontarsi innamorati, impegnati a ricostruire il proprio rapporto e Alessio che sogna addirittura di sposarsi con Sonia. Ci hanno fatto sicuramente divertire, ma il voto è che, a un certo punto, il loro plot è sembrato proprio troppo scritto. In teoria dovevano uscire già alla seconda puntata, come sempre il modo in cui gli autori hanno trovato il modo per sfruttare i loro caratteri e per tenerli dentro è notevole e ha pagato, solo che forse questo sentore di cinema all’ultima puntata era un po’ troppo evidente. Comunque, auguri di buona vita anche a loro.

Sonia e Simone in bocca al lupo, voto: 4. Sono tutti contenti Sonia B e Simone quando arrivano insieme da Bisciglia e annunciano di aspettare un bambino. Li avevamo lasciati al falò con lei furiosa per essere stata tradita davanti a tutta Italia e che, dopo una sequenza infinita di "mi fai schifo!" mollava il suo fidanzato terrapiattista solo davanti al fuoco. Qualche giorno fa lei ha scoperto di essere incinta e ora dice di volergli dare un’altra possibilità, anzi è proprio emozionata quando dice che Simone si sta comportando già bene. Che si può dire? Solo in bocca al lupo.

Il toporatto, voto: 3. Sicuramente uno dei personaggi più discutibili di questa edizione di Temptation Island è Angelo, ribattezzato dalla ex Maria Concetta "toporatto". Li avevamo lasciati al falò con lei che lo piantava dopo averlo visto fare il lumacone con la single Marianna, e lui che diceva che avrebbe provato a riconquistare la ragazza. Oggi scopriamo che, una volta uscito, prima di riavvicinarsi alla ragazza, l’ha tradita con un’altra. A questo punto ci auguriamo per Maria Concetta che abbia messo una bella pietra sopra il toporatto.

