Temptation Island, anticipazioni (29 luglio): nuove corna, matrimoni e il gran ritorno di Alessio e Sonia. Cosa vedremo Oggi martedì 29 luglio va in onda il primo dei tre appuntamenti finali del reality condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: cosa succederà

Temptation Island chiude in grande stile un’edizione da record. Oggi martedì 29 luglio 2025, infatti, va in scena la sesta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, il primo dei tre appuntamenti di questa settimana finale. Tra tradimenti, grandi ritorni e nuovi falò di confronto (e anche una proposta di matrimonio), questa sera non mancheranno colpi di scena e sorprese. Cosa succederà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2025, le anticipazioni della sesta puntata: Valentina e Antonio al capolinea?

Al termine di una stagione fatta di ascolti stellari (la scorsa settimana è arrivato il record stagionale grazie al 30% di share), Temptation Island chiuderà i battenti con un inedito triplo appuntamento. La 13esima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia andrà infatti in onda oggi martedì 29 luglio 2025, ma anche mercoledì 30 e giovedì 31, giorno della finalissima. Stasera torneremo dunque al Calandrusa Beach & Nature Resort per il sesto appuntamento stagionale con i "viaggi nei sentimenti" dei protagonisti.

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, Valentina e Antonio si ritaglieranno ampio spazio in questo finale di stagione di Temptation Island 2025. Dopo l’avvicinamento tra la 32enne napoletana e il single Francesco (e la già iconica corsa disperata di Antonio lungo la spiagga), infatti, questa volta sarà la ragazza a esplodere nel vedere il suo fidanzato tra le braccia di una tentatrice. Stando alle ultime anticipazioni, però, al falò di confronto ci sarà un clamoroso colpo di scena, con Antonio pronto a chiedere a Valentina di sposarlo.

I tradimenti di Angelo e Valerio e il ritorno di Sonia M. e Alessio

Dopo il tradimento di Simone in bagno con la single Rebecca, nella puntata di oggi martedì 29 luglio 2025 a Temptation Island sono attese altre ‘corna’, ma non solo. Verranno mostrate per la prima volta le immagini di Angelo in un momento intimo in piena notte con una tentatrice; Valerio (dopo avere visto la fidanzata Sarah tra le braccia del single Salvo) ricambierà le attenzioni della tentatrice Ary. È inoltre atteso un grande ritorno: dopo avere lasciato il reality separati, infatti, Alessio avrebbe chiesto un ulteriore confronto con Sonia M. per un riavvicinamento.

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (martedì 29 luglio 2025)

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset, dove sono disponibili tutti gli episodi subito dopo la messa in onda.

