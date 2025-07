Temptation Island, cosa è successo: il falò di Sonia e Simone (per lui) è un disastro, Sarah sconvolta per Valerio e Ary (i preferiti dal web) Cosa è successo nella quinta puntata del viaggio nei sentimenti di Canale 5, giovedì 24 luglio 2025

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Quinto attesissimo appuntamento con il viaggio dei sentimenti di Canale 5 giovedì 24 luglio. Temptation Island 2025 si avvia al suo rush finale e ormai le coppie partecipanti stanno sciogliendo tutti i loro nodi. Già usciti Alessio e Sonia M e, nella puntata di ieri, Marco e Denise, rimangono nel resort calabrese che ospita fidanzati e single ben 5 coppie, sempre più in crisi. Anche questa sera, una di queste coppie arriva al falò, parliamo di Sonia e Simone e anche per loro il destino non prevede lieto fine. Ma se queste prime tre coppie scoppiano, quelle rimaste non se la passano meglio e le vediamo affrontare tutte un momento di grande crisi. A guidare il racconto di ognuna di loro c’è, come sempre, Filippo Bisciglia.

Scopriamo nei dettagli cosa è successo nella quinta puntata di Temptation Island di giovedì 25 luglio 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Temptation Island, cosa è successo: il falò di Sonia e Simone

Ad aprire la quinta puntata di Temptation Island 2025, è stato l’attesissimo falò di confronto tra Sonia e Simone. Li avevamo lasciati ieri in due stati d’animo completamente diversi: lei furiosa dopo aver visto il fidanzato che si era chiuso in bagno (dove non ci sono telecamere) con la tentatrice Rebecca che chiedeva il falò di confronto immediato e lui che, sdraiato in giardino rifletteva sul fatto che aveva trovato la risposta che cercava: sì, Sonia è proprio la donna della sua vita. Questa sera scopriamo insieme a Simone che questa consapevolezza è arrivata fuori tempo massimo e in un modo intollerabile per la fidanzata che l’aspetta al falò sul piede di guerra. Addirittura prima che lui arrivi annuncia che non lo guarderà in faccia e che non vuole nemmeno essere guardata da lui perchè "troppo viscidume, mi fa troppo schifo". Quando il ragazzo arriva, Sonia vuole vedere subito insieme a lui i video che, d’altronde, dicono da soli più di mille parole. Si inizia dalla rivelazione di un tradimento passato, fatta appena arrivato nel villaggio, rivelazione che però, davanti al fuoco è: "Io no intendevo questo, non ho mai detto questo" (tradimento). Insomma, Simone ci prova a circuire ancora una volta la fidanzata ma Sonia è comprensibilmente furiosa e non gli lascia modo di abbindolarla. Ripete più e più volte quanto le faccia schifo, gli dà ripetutamente del viscido e chiede mille volte: "Ma non ti vergogni? Non ti vergogni?". Simone è veramente messo all’angolo. Arriva pure il famoso video in cui lui prende Rebecca e le dice "andiamo in bagno". Simone ha il coraggio di provare a dire che lui quella cosa la doveva fare per il suo amore per Sonia, per la loro relazione perchè, solo dopo ha capito tutto l’amore che prova per la fidanzata con cui vorrebbe tornare a casa. La reazione di Sonia? "Ma sei serio???" e giù altri "mi fai schifo". Per Simone non c’è nessun margine di recupero e, alla fine, lo riprende pure Filippo Bisciglia, che gli fa notare: "Ah Simo’, ma manco scusa le hai chiesto?" Irrecuperabile.

Temptation Island: la cosa a perdifiato di Antonio per Valentina

Altra coppia arriva questa sera a un punto di svolta, è quella formata da Antonio e Valentina. Lui il più chiassoso e plateale dei fidanzati che vediamo ancora una volta dare in escandescenze. Prima per un video in cui ascolta, per l’ennesima volta Valentina lamentarsi per le sue mancanze: va su tutte le furie, poi rientra nel capanno e di video ne arriva un altro, quello che lo fa esplodere. Si tratta dell’esterna della ragazza con il single Francesco, che a un certo punto dice che vorrebbe portare Valentina a vedere il Napoli, in tribuna Posillipo. A questo punto Antonio esplode e, dopo aver urlato contro il ragazzo, inizia a correre a perdifiato sulla spiaggia verso il villaggio delle ragazze, ma si ferma al falò perchè, spiegherà poi "non ce la facevo più". Alla fine torna sui suoi passi e si calma, ma non cambia idea, questa volta è sicuro: vuole il falò di confronto con Valentina.

Sarah sconvolta da Valerio che flirta con la single Ary

La quinta puntata di Temptation Island 2025 si chiude con il racconto delle vicende della coppia formata da Sarah e Valerio. Sarah confessa subito che, all’insaputa di Valerio ha frequentato (si è presa un caffè) con altre persone. Poi, nel villaggio si avvicina al single Salvo sotto gli occhi sempre più delusi e tristi di Valerio. La svolta però è dietro l’angolo: si chiama Ary ed è la single con cui Valerio costruisce una grande complicità. Una complicità a cui prima Sarah si rifiutava di credere ma che oggi, vedendo nuovi video dei due sempre più intimi la fanno scoppiare in lacrime. Soprattutto la ragazza è ferita dal fatto che Valerio dice che Sarah non gli manca per niente e poi dal vederlo così preso da un’altra (per la quale si è scatenato anche un discreto tifo sui social).

Potrebbe interessarti anche