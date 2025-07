Da Temptation Island al cinema, Filippo Bisciglia approda nel sequel Ancora Più Sexy e sfida le insicurezze Michela Andreozzi firma il sequel di Pensati Sexy: tra risate e fragilità arriva Filippo Bisciglia, voce interiore che guida i protagonisti verso sé stessi.

Lui è il volto indiscusso di Temptation Island, senza di lui il reality dei record che ogni estate appassiona milioni di telespettatori con le loro coppie e le loro storie, non sarebbe lo stesso. Filippo Bisciglia piace perché nel raccontare i fatti e gli avvenimenti nel format di Canale 5, ci mette impegno, dedizione e tanta volontà. E questo si vede. Ma presto, potremmo vedere il conduttore di Temptation anche altrove, o meglio, in una nuova commedia di Prime Video firmata Michela Andreozzi, che altro non è che il sequel del film Pensati Sexy, intitolato Ancora Più Sexy. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa grande notizia.

Ancora Più Sexy, Filippo Bisciglia nel cast del sequel Prime Video

Ebbene sì, Filippo Bisciglia sarà coinvolto presto in una nuova (e inaspettata) avventura. Michela Andreozzi sta lavorando al sequel di Pensati Sexy, la commedia di successo uscita su Prime Video nel 2024. Il nuovo film, intitolato Ancora Più Sexy, promette di essere ancora più diretto, ironico e vicino alle emozioni umane. Tra le novità spicca la presenza di Filippo Bisciglia, noto conduttore di Temptation Island, al suo debutto al cinema in un ruolo originale: sarà la "coscienza" del personaggio di Bruno (interpretato da Mario Ermito), una voce interiore ispirata al suo ruolo televisivo di guida empatica. Diana Del Bufalo torna nei panni di Maddalena, la protagonista goffa e dolce che, dopo aver imparato ad accettarsi, ora deve affrontare la paura di meritare la felicità. Il film dovrebbe uscire nel 2026.

Nel cast anche Valentina Nappi (la guida spirituale con nuovi risvolti), e probabilmente Raoul Bova, Angela Finocchiaro e Fabrizio Colica. La storia mescola comicità e riflessione sulle insicurezze e sull’autostima, raccontando anche il percorso maschile di liberarsi dalle relazioni tossiche. Le riprese inizieranno nell’autunno 2025. Il film mantiene un tono leggero ma con un messaggio universale: piacersi e riconoscersi per ciò che si è, oltre le apparenze.

Dove vedere in streaming Pensati Sexy

Il primo film, Pensati Sexy, segue Maddalena, cresciuta in una famiglia cattolica molto rigida, ma considerata la pecora nera per le sue scelte sentimentali sbagliate. Vive un’esistenza precaria, riflesso del suo lavoro instabile. Dopo un altro appuntamento fallito, crede di non essere abbastanza sexy e decide di cambiare. A sostenerla arriva un angelo custode inaspettato: Valentina Nappi, famosa pornostar, che la accompagna in un viaggio ironico e toccante alla scoperta di se stessa, della propria femminilità e del suo talento di scrittrice.

Se desiderate guardare la pellicola in streaming, la trovate sulla piattaforma Prime Video.

