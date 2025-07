Marianna Furmiglieri, chi è la single di Temptation che ha fatto infuriare Maria Concetta. L’incontro segreto con Angelo La tentatrice dello show di Filippo Bisciglia, napoletana verace, ha mandato in crisi una coppia di concorrenti. Spingendoli a un falò di confronto definitivo. Ecco i dettagli.

Se pensavate di aver già visto tutte le scintille possibili, sull’isola delle tentazioni, in questa edizione ci pensa Marianna Furmiglieri a riscrivere le regole del gioco. Corpo sensuale e sguardo magnetico, Marianna è la single che più di ogni altra ha fatto tremare i cuori (e la pazienza) degli spettatori di Temptation Island 2025. Una ragazza decisa, carismatica, che non si è tirata indietro di fronte all’attrazione, nemmeno per Angelo, il compagno – ormai in crisi – di Maria Concetta. E la miccia, neanche a dirlo, è esplosa al primo sguardo. Ma il vero cortocircuito è arrivato dopo la rivelazione di un incontro segreto tra Marianna e Angelo, che ha spinto Maria Concetta a chiedere un falò di confronto risolutivo. Ecco i dettagli.

Marianna Fumiglieri, chi è la single di Temptation che ha ‘scatenato’ Maria Concetta

Marianna Furmiglieri, 23 anni, napoletana doc, è la tentatrice che quest’anno ha mandato in tilt una coppia seguitissima di Temptation Island. Lavora come segretaria in una concessionaria, ma nel villaggio di Canale 5 ha mostrato tutto il suo spirito intraprendente, andando ben oltre quello che si attendevano gli spettatori. "Sono molto carismatica, schietta e determinata", ha dichiarato senza esitazioni davanti alle telecamere di Witty Tv.

La passione per lo sport e la cura di sé sono il suo mantra, e la sua filosofia è chiara: migliorarsi ogni giorno, passo dopo passo. E basta uno sguardo (profondissimo, verde intenso, sottolineato dai capelli corvini) per capire perché Angelo, fidanzato di Maria Concetta, non sia rimasto indifferente alla presenza della napoletana.

Marianna ha saputo avvicinarsi a lui con naturalezza, sciogliendo i dubbi e le resistenze del ragazzo. Mentre Angelo, all’inizio titubante, si è lasciato andare a confidenze che non avrebbe mai ammesso davanti alla compagna. "In questo anno e mezzo", ha spiegato tra una chiacchiera e l’altra, "ci sono state delle tentazioni, qualche ragazza mi ha scritto ma io non ho mai risposto. Non l’ho fatto perché non voglio mancarle di rispetto e anche perché ho paura di lei (Maria Concetta, ndr). Oggi però mi chiedo se sia davvero la donna giusta per me".

Da lì è partito il cortocircuito con la fidanzata, Maria Concetta, che controllava ogni mossa del compagno, persino con lo "scotch", stratagemma citato nel video di presentazione della coppia. Vedere Angelo così vicino a Marianna, tra complimenti, sorrisi e, soprattutto, una voglia inconfessabile di sentirsi libero, ha fatto infuriare la gelosissima compagna, fino alla richiesta di un falò di confronto definitivo.

Gli incontri segreti tra Angelo e Marianna a Temptation

Ma è stata la stessa Marianna a versare la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso. La giovane napoletana, infatti, ha rivelato di aver parlato a cuore aperto con Angelo, lontano da microfoni e telecamere, confermando la volontà del ragazzo di incontrarla anche fuori dal programma. "Lui parla solo quando può parlare", ha detto la tentatrice, "ma sta mentendo a se stesso. I suoi gesti, gli sguardi… si percepisce. Controlla le telecamere. Senza, farebbe tutt’altro. Quando eravamo senza microfoni e telecamere, mi ha detto che ci vediamo fuori".

Questa confessione ha fatto letteralmente saltare i nervi a Maria Concetta: così la fidanzata di Angelo è scesa in spiaggia senza esitare, e ha chiesto subito un falò di confronto per mettere alle strette il fidanzato e dare voce a tutta la sua rabbia e delusione. Il pubblico social nel frattempo è impazzito: chi tifa per la sincerità, chi per il coraggio di Marianna, chi, ancora, per la liberazione di Angelo da un rapporto troppo ‘soffocante’. Quello che è certo è che questa stagione di Temptation Island ha tra i suoi protagonisti assoluti proprio Marianna Fumiglieri, la single dal sorriso travolgente che ha sconvolto Angelo.

Chi è davvero Marianna Fumiglieri: una popolarità social in ascesa

La popolarità di Marianna Furmiglieri vola ormai anche sui social, con il suo account Instagram che ha superato quota 4mila follower e si prepara a crescere ancora. Tra dieci anni "mi immagino in buona salute, realizzata e con una famiglia e un marito che mi ama", ha dichiarato la napoletana. Oggi, però, a tenere banco sono le sue scelte sull’Isola e quel ruolo di tentatrice che, tra segreti, sguardi complici e confessioni private, ha decisamente lasciato il segno.

