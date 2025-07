Temptation Island (29 luglio), Sarah e Valerio si lasciano in un mare di lacrime, Antonio e Valentina si sposano. Cosa è successo Falò, colpi di scena e nuovi drammi: cosa è successo nella sesta puntata del viaggio nei sentimenti di Canale 5, in onda martedì 29 luglio 2025.

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Temptation Island 2025 e il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste nel resort calabrese che ospita fidanzati e tentatori, arriva martedì 29 luglio 2025 alla sua sesta tappa. La prima di una maratona finale iniziata oggi e che si concluderà solo giovedì 31 luglio, con tre puntate consecutive ad occupare tre prime serate su Canale 5. Una cavalcata che conclude una stagione trionfale del docu-reality guidato da Filippo Bisciglia che oggi accompagna il pubblico a scoprire le vicende delle quattro coppie rimaste in gioco: Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Maria Concetta e Angelo e Sarah e Valerio.

Tra drammi, lacrime, tradimenti, falò, confronti infuocati e incredibili colpi di scena, anche in questa sesta puntata non sono mancate le emozioni per i tantissimi telespettatori del programma. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo a Temptation Island nella puntata di martedì 29 luglio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Temptation Island (29 luglio), cosa è successo: il falò di Antonio e Valentina

Un finale davvero scoppiettante è stato quello del lungo e agitato percorso di Antonio e Valentina nel programma. All’inizio della puntata vediamo Antonio che si è clamato, il giorno dopo la sua ultima sfuriata (quella della corsa a perdifiato sulla spiaggia). Il fidanzato, che la sera prima urlava di volere il falò immediato, prima decide di togliersi una soddisfazione. Confidandosi con Rosario infatti dice di essere arrivato alla consapevolezza che Valentina gli manca, che la ama veramente tanto e che vuole fare con lei un passo importante. Però aggiunge: "Prima mi diverto, si merita uno scherzo, perché come mi ha fatto uscire lei di testa qua dentro, ora ce la devo fare uscire io". Al capanno arriva quindi a Valentina un video in cui Antonio dice a Rosario che si sta innamorando della single Marta e la ragazza nel capanno va su tutte le furie, piange, si dispera, dice che il suo amore lo ha solo immaginato, è solo nella testa sua e, ovviamente, chiede il falò immediato. Al falò, Antonio continua a tenere la parte, dicendo che nel villaggio ha conosciuto una persona che gli piace, rimproverando a Valentina l’esterna con il suo single Francesco e, infine, si alza e dice: "devo andare in bagno". Bisciglia, rimasto solo con la fidanzata le fa vedere un altro video, quello in cui Antonio architetta lo scherzo ai suoi danni. A quel punto lei capisce, sorride di gioia, tira un sospiro di sollievo. Ma non è finita qui perché, davanti a lei si illumina una scritta: "Mi vuo’ spusa’?" e Antonio torna in spiaggia per baci e abbracci e, infine, per farla salire su un piccolo piedistallo mentre lui le fa quella stessa domanda dopo una dichiarazione d’amore: e la risposta di Valentina è: sì. Lieto fine, ancora baci, ancora abbracci.

Il falò di Sarah e Valerio: emozioni e lacrime

Se Antonio e Valentina sono la prima coppia a uscire insieme mano nella mano, e addirittura con un importante progetto di vita in comune, la seconda coppia arrivata al falò di confronto nella sesta puntata di Temptation Island, martedì 29 luglio non trova alla fine del suo percorso un lieto fine. Stiamo parlando di Sarah e Valerio, il cui falò ha colpito molto il pubblico perchè, sebbene concluso con la separazione della coppia, i due ragazzi hanno dimostrato di attraversare forti emozioni, tanto che anche lo stesso Filippo Bisciglia a un certo punto ha faticato a trattenere le lacrime. Il blocco che li ha visti protagonisti è iniziato con un’intensa esterna di Valerio con la single Ary. I deu aquilotti, uniti all’inizio dalla passione per la Lazio e poi da molte altre affinità, questa sera arrivano al bacio. Ma anche nei giorni precedenti il loro feeling continua a crescere tra sguardi, contatto fisico e confidenze. Sarah guarda tutto questo nel capanno e scoppia a piangere, ormai consapevole della complicità tra il suo fidanzato e un’altra donna e sopratutto sente Valerio dire che ha acquisito la consapevolezza che non vuole stare più con lei. Non vede però l’esterna del bacio. Valerio chiede il falò perché vuole che lo veda insieme a lui. E il falò è davvero un momento di confronto forte. Sarah interrompe il video, poi va avanti e arriva al bacio. Valerio le confessa che all’inizio del suo percorso hanno prevalso la rabbia e la delusione per aver scoperto che la fidanzata si era vista con altre persone, poi però l’incontro con Ary ha dato vita ad emozioni vere. E lo dice piangendo, perché, aggiunge "Mi fa male questa cosa perchè so che ti farà male e ogni volta che piangi è come se mi prendessero a pugni in faccia". Anche Sarah infatti è in lacrime, ma alla fine è lei a consolare Valerio che sembra il più disperato tra i due, però decide comunque di uscire da solo, senza nemmeno la single Ary che però vedrà fuori. Un ultimo abbraccio, tantissime lacrime e Bisciglia che prova a consolare Sarah, anche lui parlando a fatica: "Questa è la prova che vi siete amati davvero".

Angelo fa infuriare Maria Concetta che chiede il falò

Il terzo falò della puntata di martedì 29 luglio 2025 di Temptation Island lo vedremo in realtà domani, perchè la puntata finisce proprio mentre Maria Concetta aspetta il fidanzato Angelo davanti al fuoco. Lui l’ha fatta infuriare portando la single Marianna in un’esterna in spiaggia, ma soprattutto la ragazza rimane scossa quando vede un video in cui lui è al buio con la ragazza e parlano a bassissima voce tanto che la conversazione è incomprensibile. LA ragazza dice poi nel villaggio che lui le ha fatto capire che, magari, fuori potrebbero rivedersi, facendo esplodere la furia di Maria Concetta che, seduta stante, quando è già notte scende in spiaggia per chiedere il falò. E come andrà lo vedremo domani.

Potrebbe interessarti anche