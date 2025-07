Temptation Island, pagelle: Simone (3) terrapiattista e traditore, Filippo Bisciglia (8) complice perfetto, Sonia sempre più regina (7) Promossi e bocciati, top e flop della seconda puntata dell'edizione 2025 del "viaggio nei sentimenti" dell'estate di Canale 5 guidato da Filippo Bisciglia

Nuovo giovedì sera e secondo appuntamento dell’estate 2025 con il viaggio nei sentimenti più seguito della televisione italiana. Anche nella prima serata do canale 5 di giovedì 10 luglio, Filippo Bisciglia è stato il traghettatore del pubblico nelle acque agitate delle tempeste che hanno sconvolto le coppie che partecipano al reality. Se ne sono viste e sentite di tutti i colori nel resort calabrese che è la nuova location di Temptation Island. A tenere banco ancora la coppia di avvocati scoppiati, formata da Sonia M. e Alessio, ma non solo. Al centro del racconto della sera infatti, ci sono anche le coppie formate da Simone e Sonia B, Sarah e Valerio, Denise e Marco (in triangolo con il bel Flavio, il tentatore più desiderato di Temptation island 2025.

Scopriamo, secondo noi, chi se l’è cavata meglio e chi invece esce con le ossa rotte da questa serata di video, confronti, capanni, imprecazioni, flirt e lacrime con le pagelle della puntata di giovedì 10 luglio 2025 di Temptation Island.

Temptation Island, pagelle 10 luglio 2025

Morricone e il tappeto musicale, voto: 10. Sì, lo diciamo tutti gli anni, ma perchè non smettiamo mai di stupirci e di divertirci tantissimo grazie alle azzeccatissime scelte di sottofondo musicale che vanno a commentare in modo preciso e anche graffiante le dinamiche che si creano durante la puntata. In particolare questa sera, la vana attesa per la resa dei conti con Sonia da parte di Alessio al falò narrata attraverso le note di Ennio Morricone e primi piani strettissimi alla Sergio Leone è stata semplicemente un colpo di genio.

Filippo Bisciglia complice di Sonia, voto: 8. Sempre nell’atteso segmento focalizzato sulla vicenda della coppia formata da Sonia M e Alessio, merita applausi scroscianti la naturalezza e la prontezza con cui Filippo Bisciglia si fa complice della fidanzata tanto ferita dal compagno. Quando arriva nel villaggio per portare a Sonia il messaggio di Alessio che, pentito, la vorrebbe rivedere al falò, l’avvocata dice subito di no, ma chiede a Filippo "non glielo dire subito però, fallo aspettare un bel po’, come ha fatto lui con me". "Ok", risponde subito Bisciglia che infatti lascia cuocere il pollo di Sonia a fuoco lento e, solo quando è ben rosolato si presenta da Alessio per dargli la notizia che la fidanzata non verrà al confronto.

Sonia M. sempre più regina, voto: 7. Sempre più regina di dignità e schiena dritta, Sonia M è già la più amata tra i partecipanti di Temptation Island 2025, e a ragione. Stasera, davanti al messaggio portato da Filippo Bisciglia da parte di Alessio, che le chiede di raggiungerlo al falò per un chiarimento lei, a testa altissima e cotonatissima non fa una piega, ma respinge con serenità l’invito nella speranza (probabilmente vana) che il ragazzo rifletta sull’accaduto ma anche, probabilmente, nella soddisfazione di ridargli pan per focaccia e farlo stare sulle spine dopo tutto quello che le ha fatto passare. Così si fa.

Denise vede solo la maturità di Flavio, voto: 6. Questa sera, per la gioia del pubblico femminile, il viaggio nei sentimenti della seconda puntata di Temptation Island 2025 si è concluso con il racconto della vicenda della coppia formata da Marco e Denise. La fidanzata si è avvicinata al tentatore più ammirato da tutte le altre, il prestantissimo Flavio Urbiti. Tra tutte le evidenti qualità del bel Flavio, Denise però ne elogia una, la maturità, che non è esattamente la prima che salta all’occhio. Ho è molto profonda lei, o siamo troppo maliziosi per non crederci noi.

Sarah va a prendere il caffè, voto: 5. Questa edizione di Temptation Island passerà alla storia anche per aver sdoganato l’espressione "prendersi un caffè" come sinonimo di incontro più o meno romantico con qualcuno che non è il fidanzato ufficiale. Così chiama infatti i suoi incontri con altre persone Sarah, ma dove l’abbiam già sentita questa storia dell’ "abbiamo preso solo un caffè"?

Alessio interdetto, voto: 4. E veniamo al nostro esimio avvocato Alessio che stasera, davanti allo spettro di un ritorno a casa, senza più fidanzata, casa (di lei), lavoro (presso di lei), torna sui suoi passi con la coda tra le gambe e chiede il falò di confronto a Sonia. Non solo la nostra regina di dignità gli risponde come abbiamo detto, ma lui scopre anche un doloroso contrappasso: la fidanzata resta nel villaggio, per Alessio invece c’è solo una solitaria attesa, di durata indeterminata, ai comodi della sua fidanzata (o Ex fidanzata, come insinua velenosamente Filippo Bisciglia), che quando deciderà lo manderà a chiamare per il falò. Di fronte a tale ribaltamento della situazione il nostro Alessio si scusa in tutte le lingue del mondo, si cosparge il capo di cenere e si chiede: "Che devo fare?". Meglio che non fai niente a questo punto, dai retta.

Simone il Terrapiattista, voto: 3. I primi minuti della seconda puntata di Temptation Island 2025 sono dedicati alla coppia formata da Simone e Sonia B, ma in particolare abbiamo la possibilità di conoscere meglio l’affascinante personalità del biondo personal trailer, con la voce che ricorda quella di Walter Nudo e delle idee piuttosto bislacche sull’evoluzione, la storia e la geografia del mondo. Chiacchierando nel villaggio con altri fidanzati e le tentatrici lo ascoltiamo orgogliosamente dichiararsi "Terrapiattista", sostenere che l’uomo non è mai stato sulla luna, che i dinosauri non sono mai esistiti ma i giganti sì e altre amenità. Quando la fidanzata, raccontando il loro rapporto dice: "Siamo arrivati a un punto della nostra relazione in cui tutto è piatto" non può non scattare l’applauso per la genialità del montaggio. Se tutto ciò non bastasse ad affondarlo, ci pensa lui a sprofondare quando racconta ad altri fidanzati che, con il suo lavoro è facile mettere in pratica delle fantasie e che, infatti, lui le sue fantasie ha avuto modo di concretizzarle. "Sta ammettendo un tradimento?" si chiede Sonia incredula davanti al video, per poi scoppiare a piangere.

