Temptation Island: chi è Arianna 'Ary' Mercuri, la tentatrice che ha fatto perdere la testa a Valerio La giovane 22enne è sempre più vicina al fidanzato di Sarah Esposito. Ma mentre il cuoco romano dimostra un certo interesse, un dettaglio potrebbe complicare il flirt.

Valerio Ciaffaroni ormai sembra aver perso la testa per Arianna Mercuri, bellissima single di 22 anni protagonista di Temptation Island. Dopo giorni nel villaggio dei single, infatti, il cuoco romano ha iniziato ad avvicinarsi in maniera sospetta alla bella tentatrice, finendo (quasi) per dimenticare di essere fidanzato in realtà con Sarah Esposito. Tra i due, per adesso, la vera scintilla non è ancora scoccata. Ma i social sembrano fare il tifo per la coppia Arianna-Valerio. Anche se lei, almeno a parole, non pare disposta a impegnarsi in modo serio. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Temptation Island, chi è la single Arianna Mercuri (che ha stregato Valerio)

Si è capito tutto, o quasi, al termine della quinta puntata di Temptation Island 2025. Valerio sta progressivamente perdendo la testa per la tentatrice Arianna ‘Ary’ Mercuri, giovane single con cui il cuoco romano ha dimostrato di avere fin da subito una certa intesa. Lontano dalla sguardo della fidanzata, il concorrente non ha infatti saputo nascondere un certo interesse per la bionda Mercuri. Che sul profilo ufficiale di Witty Tv si è presentata come indipendente, spigliata e piuttosto aperta.

22 anni appena, laureanda in digital marketing, Arianna al momento lavora presso la boutique della madre, dove l’aiuta a vendere vestiti. Ha una grande passione per la danza, si definisce molto sensibile e ama la compagnia delle altre persone. Insomma, come lei stessa ha ammesso, la Mercuri si sente uno spirito libero, capace di trovare il lato positivo in ogni situazione. C’è tuttavia un dettaglio che potrebbe complicare, almeno all’inizio, la storia con il fidanzato Valerio.

Perché Arianna ha fatto capire di non volersi legare sentimentalmente a nessuno, o almeno non a lungo termine. Preferisce godersi la vita, non fare piani, e non pensare a nulla che non riguardi il presente.

La ‘cotta’ di Valerio per Arianna e il loro futuro a Temptation

Nel frattempo, Valerio ha chiaramente dimostrato un debole per Arianna. Il compagno di Sarah Esposito si è avvicinato progressivamente alla 22enne, tanto da assegnarle un bel 10 tondo dopo la sfilata in piscina. Poi sono iniziate le conversazioni, i flirt, e Valerio ha pure ammesso di avere dimenticato per un momento di essere già fidanzato. Tra i due la complicità è comunque evidente. Ma bisognerà capire quali sono le reali intenzioni di Arianna, e se il comportamento ambiguo di Valerio porterà a uno scontro con la fidanzata. Insomma, i presupposti per nuove puntate esplosive ci sono davvero tutti.

