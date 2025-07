Temptation Island, pagelle: Alessio scarica Sonia M in avvocatese (2), Antonio spacca tutto (3), Maria Concetta drama queen (4) Top e flop e promossi e bocciati della terza, mirabolante puntata, del viaggio nei sentimenti dell'estate 2025: come è andata

Nuovo giovedì sera e terzo, attesissimo appuntamento con il viaggio dei sentimenti dell’estate di Canale 5. In prima serata, giovedì 17 luglio 2025, torna infatti Temptation Island. Dal resort calabrese che è la nuova location dei drammi di coppie sempre più scoppiate, ad aprire la puntata e poi a guidare gli spettatori nel racconto dell’agitato viaggio delle sette coppie di fidanzati partecipanti è, come di consueto, il bravo Filippo Bisciglia.

Questa sera l’edizione 2025 di Temptation Island giunge al giro di boa e molti nodi già vengono al pettine. Ancora protagonisti della serata la coppia di avvocati più chiacchierata della comunità giudiziaria italiana, ovvero quella formata da Alessio e Sonia M. Agitatissime le acque anche per Marco e Denise (che si è avvicinata al single più desiderato di quest’anno, Flavio Urbiti), Sarah e Valerio, e ancora Antonio e Valentina, Simone e Sonia B, Maria Concetta e Angelo, e Lucia e Rosario. Ma come è andata dunque, questa terza puntata del "viaggio nei sentimenti" dell’estate 2025?

Ecco, secondo noi, chi se l’è cavata meglio e chi peggio: i promossi e i bocciati delle pagelle della terza puntata di Temptation Island. E diciamo subito che, questa sera, assegnare buoni voti è stato parecchio complicato. Un po’ per alcune scelte di montaggio che hanno reso la narrazione meno chiara e molto per le reazioni dei protagonisti, alcune delle quali davvero sopra le righe, per non parlare del gran finale con il falò degli avvocati Alessio e Sonia M.

Temptation Island, pagelle 17 luglio 2025

Maria Concetta drama queen, voto: 4. Questa sera, per la prima volta, il racconto di Temptation Island 2025 si concentra sulla coppia formata da Angelo e Maria Concetta. Lui è un ex "femminaro", cioè un ex donnaiolo, lei è gelosissima tanto che a casa cerca tracce di presunti amori clandestini del fidanzato, utilizzando lo scotch su federe, divani e lenzuola. Oggi la vediamo scoppiare in lacrime dopo sette secondi di video in cui il suo fidanzato, Angelo, fa un po’ il cascamorto con una tentatrice Marianna utilizzando trucchi da gran seduttore, come il finto imbarazza o la risposta alla domanda della ragazza: "Tu come mi vedi?", "Bella ma gatta morta". Chi mai potrebbe resistere a cotanta galanteria? Secondo Maria Concetta probabilmente nessuna, visto che si dispera davvero e arriva a urlare più e più volte: "Che schifo! Che schifo sto toporatto. Ma io lo ammazzo, sembra proprio un topo ratto vero?", il tutto mentre affoga in un mare di lacrime. Ma veramente?

Antonio scassa tutto, voto: 3. Grande protagonista della terza puntata di Temptation Island 2025 è la coppia formata da Valentina e Antonio. A scrivere al programma è stata lei, dopo aver scoperto un tradimento di lui. Quello che vediamo stasera è soprattutto la reazione del tutto spropositata di Antonio davanti ai video che mostrano Valentina nel villaggio delle fidanzate che fa essenzialmente due cose: a lamentarsi del fidanzato elencandone i difetti e anche calcolando quanto gli costa visto che dice che a casa (sua) paga tutto lei e non contribuisce, e a flirtare con il single Salvatore. Entrambe le cose mandano Antonio su tutte le furie, ma soprattutto la seconda. Per tutta la puntata seguiamo le sue reazioni scomposte. Già la scorsa settimana avevamo visto Antonio chiedere urlando il falò, andare verso il mare, sbraitare di voler uscire immediatamente, per poi tornare sui suoi passi. Questa sera, l’apice della sua furia arriva quando Valentina e Salvatore si concedono un’esterna che fa uscire tutta l’essenza di drama king del ragazzo napoletano. Che urla, prende a calci qualsiasi cosa, finisce a piangere disperato per terra in spiaggia, grida: "La situazione si è ribaltata! La situazione si è ribaltata!", intendendo che sì, lui ha cornificato la fidanzata, ma come si permette mo’ questa di farse una passeggiata (niente di più) con un ragazzo??? Mentre fa tutto questo sbraita a ripetizione che vuole il falò immediato, che se ne vuole andare seduta stante. Lo dice davvero una infinità di volte, urlando, piangendo, facendo volare diversi oggetti. Ma alla fine, dopo aver seminato devastazione, cosa fa? Chiede scusa ai suoi colleghi fidanzati, spiegando che sul falò ci ha ripensato, che è stata solo colpa della gelosia. Una gelosia giustificata da quasi nulla, mentre Valentina deve visionare video in cui lui si confida con altri fidanzati su una single con cui parla di possibilità di trasferimento. Menomale che vicino a Valentina c’è un’altra fidanzata che le sintetizza così la situazione: "Puoi essere pure la più bella del mondo, ma quello si farebbe anche la scimmia di Tarzan!". Come darle torto.

Il falò di Alessio, voto: 2. Il gran finale della terza puntata di Temptation Island 2025 è tutto per loro: Alessio e Sonia M, la coppia di avvocati, lei più grande di lui di 10 anni, che sin da subito è stata la più discussa di questo percorso. Stasera dopo ben due falò mancati i due ex fidanzati arrivano finalmente al confronto diretto. La resa dei conti è molto deludente per Sonia M. che aveva rifiutato nella scorsa puntata la richiesta di falò di Alessio, nella speranza che il ragazzo riflettesse sul dolore che le aveva procurato. Speranza vana. Alessio infatti si fa trovare in uno stato d’animo che sembra del tutto fuori sincro rispetto a quello che ha combinato in questo percorso. Ad essere più arrabbiato, tra i due, infatti è lui che non ha mandato giù il fatto che Sonia lo abbia fatto uscire praticamente subito dal villaggio dei fidanzati e gli abbia impedito di fare un esperienza (televisiva) a cui lui teneva molto tanto da aver studiato il programma per 10 anni. Se questo atteggiamento fuori luogo non bastasse, a rendere ancora più surreale il falò di Alessio è il ricorso all’avvocatese. Perifrasi lunghissime, azzardati voli logici e lessicali, frittate rigirate più e più volte e una serie di ‘supercazzole ‘una dietro l’altra, infarcite di burocratese per lo più incomprensibile e fastidioso. Alessio è lì, seduto sul tronco davanti al fuoco, e mentre Sonia cerca di spiegargli il dolore che ha provato nel sentirgli confessare che, in 8 anni di relazione, forse non l’ha mai amata, lui non fa che tirare giù paroloni, fare giri di parole, trincerarsi in formule sterili, appellarsi addirittura al concetto del tempo di Einstein, tutto ma mai una parola che sembri detta con il cuore. Alla fine del falò, ancora arrabbiatissimo, pensa di fare uno sgarbo a Sonia M decidendo di non tornare a casa con lei (e invece Sonia, tu lo sai che è una salvezza, vero?). Poi chiosa, guardando negli occhi la ex e agitando il dito per dare più forza alla solenne dichiarazione: "Io te lo giuro, che uscito da qui farò un percorso psicologico importante". Ecco. Questa è una buona idea. Magari averci pensato 8 anni fa però, avrebbe risparmiato sofferenze e umiliazioni a Sonia.

