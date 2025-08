Temptation Island, l'ultima puntata crea scompiglio sul web: "Il Sanremo di Canale 5". E Sarah piange: "Strazio corale" Dopo l'ultima puntata di Temptation, tante le reazioni, comprese polemiche, relative alle coppie e al programma condotto da Bisciglia: cosa è successo e perché

Ieri sera, giovedì 31 luglio 2025, è andata in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia che ha visto tante coppie uscire insieme e altre sfaldarsi in poco tempo. Sono accadute tanto cose nell’appuntamento in cui abbiamo scoperto cosa è accaduto a tutti i personaggi di questa edizione, la più trash degli ultimi anni, ma anche quella che ha fatto gli ascolti più alti. Sui social immancabili le reazioni dei telespettatori, spesso ironici e spietati con le coppie. Ma vediamo insieme le varie polemiche, oltre a quelle nate dopo la scelta di Sonia M di tornare con l’avvocato Alessio, e le reazioni (alcune molto forti) relative al termine dell’edizione 2025 di Temptation Island.

Temptation Island, ultima puntata: tante polemiche e ironia per Simone e Sonia B (ma anche per Angelo con Maria Concetta)

Durante l’ultima puntata di Temptation Island, Simone e Sonia B svelano di aspettare un figlio. Ebbene sì, il terrapiattista diventerà padre, ed è per questo che i due sono tornati insieme, per provare a costruire una famiglia insieme. Sui social però fioccano commenti ironici e duri: "Se dovesse essere maschio il figlio di Sonia e Simone dovrebbero chiamarlo Congiuntivo; sarebbe la nemesi!", "Anche lo sperma di Simone ha fatto un viaggio nei sentimenti", "Più che dalla luna Simone è venuto diversamente", "Ma vi immaginate chiusi in una stanza con Alessio e Simone che parlano? Tipo ‘non aprite quella porta’, mi sto sentendo male", "La domanda è ma con quali presupposti Sonia e Simone creano una famiglia? Sul tradimento? Sul non capire i propri errori?", "Intanto i dinosauri non estinti che festeggiano Simone che si riproduce".

E ancora: "Pensandoci quando il figlio o la figlia di Simone e Sonia andrà a scuola e studierà i dinosauri dirà alla maestra che suo padre dice che i dinosauri esistono ancora", "Simone il terrapiattista diventerà padre, il mondo va proprio A ROTOLI", "Ripensando a Sonia e Simone, secondo me erano d’accordo e lei sapeva di essere incinta già prima di entrare perché non è possibile una cosa del genere", "Mi sono augurato fino alla fine che le indiscrezioni su Sonia e Simone fossero false e invece… sappiamo tutti come andrà a finire. Povera", "Se non sanno come riempire il tempo possiamo sempre vedere il best off delle uscite di Simone, non serve tutta questa pubblicità", "Pensa che #Simone insegnerà al figlio prima a muovere i pettorali, poi solo dopo a camminare. È una vera tragedia", "Come si dice in questi casi? Tanti auguri e figli terrapiattisti?".

Maria Concetta scopre il tradimento di Angelo e lo lascia: è caos sui social

Non solo terrapiattisti, anche ‘Toporatti’. Parliamo di Angelo, definito ‘toporatto’ da Maria Concetta che scopre un altro tradimento del suo ormai ex fidanzato (grazie a uno scontrino), il quale dice di non aver mai amato una persona tanto quanto lei (e ‘giustamente’ la tradisce) e cerca di farle complimenti senza esserne in grado. Infatti, sui social è caos: "Io al posto di Maria Concetta, se il toporatto mi avesse detto "amo le tue rughette, i tuoi denti gialli e le tue tette cadenti"… vieni che ti faccio volare!", "Lui che si permette di dire a Maria Concetta che ha le rughette, i denti gialli, il seno cadente, il sedere così. Ma devi proprio uscire a toccare l’erba", "Finalmente la Cucciola si è liberata di quel toporatto ed è andata da sola al mese dopo", "Da TOPORATTO impariamo che le corna si fanno usando i contanti. Saranno felici i No Pos", "Pensa che fortuna per l’altra ragazza sentirsi definire una "distrazione" dal toporatto", "‘Sarà molto difficile per lei rialzarsi’. Ma guarda che quella starà benissimo senza caro toporatto".

Temptation Island, un mese dopo Valerio e Ary si frequentano e Sarah piange

Nella puntata finale del programma scopriamo anche che Valerio sta frequentando Ary, la tentatrice con la quale è nata una bellissima complicità nel corso di Temptation Island, e di essere stato fortunato a incontrarla. "Sta nascendo una storia?", chiede Filippo Bisciglia, e Valerio risponde: "Andiamo avanti giorno dopo giorno, sicuramente al momento ci stiamo trovando bene". Invece la single spiega che quello che l’ha colpita di lui "è che è un ragazzo molto sensibile": "Mi dà attenzione, è dolce". Sarah però è in lacrime di fronte al conduttore perché ama ancora Valerio: "Non sto bene, sto curando le mie ferite da sola. Ho capito che devo smetterla di elemosinare attenzione e amore dagli altri, devo partire da me stessa, quindi quello che voglio fare è amare di più me stessa". E sul confronto con l’ex dichiara: "Ho provato ad avvicinarmi, ma quando ho capito che dall’altra parte c’era una persona che iniziava una nuova vita ho fatto un passo indietro, perché mi sono mancata di rispetto tante volte nella vita e non lo voglio fare più".

I due ex fidanzati dicono di essersi rivisti fuori dallo show per un ulteriore confronto (Ary lo sa?) e Valerio sottolinea che inizialmente lei non voleva accettare la situazione e che vederla soffrire gli ha fatto molto male: "E’ stato uno scontro duro, poi le cose sono migliorate e adesso vanno abbastanza bene". Sarah, che non solo ha pianto con Valerio nell’ultimo falò di confronto che li ha visti uscire da soli, ma anche davanti a Bisciglia un mese dopo la conclusione del percorso, dichiara che spera il suo ex sia felice e chiude dicendo quello che augura a se stessa: "Di trovare la serenità, perché così posso darla alla prossima persona che entrerà nella mia vita".

Sui social tanti i commenti, molti dei quali a favore di Sarah (ma pure nei confronti di Valerio non manca solidarietà, perché molti pensano che sia molto meglio di altri uomini presenti nello show e non solo): "Sarah vieni qua amore, grandissima donna che sei", "Recupero ora Valerio e Sarah, ma è un dramma shakespeariano, uno strazio corale di una Capitale ma anche di una Nazione intera", "Sarah lo prendiamo noi il caffè con te", "Sarah l’ho rivalutata tantissimo e posso affermare che è lei la mia preferita dell’edizione", "Alla fine del programma posso dire che è tutto sbagliato. Le fidanzate all’inizio le ho trovate più sveglie e sul pezzo, ma erano tutt’altro. Dignità Z E R O. La separazione di Sarah e Valerio è stato l’unica cosa sensata. Insieme erano tossici", "Sarah te lo meriti il trono", "Date a Lucia e Sarah la possibilità di fare un percorso sotto l’occhio attento degli italiani. Io non voglio che questa stagione finisca così".

E ancora: "Le uniche coppie di cui ritengo sensato l’epilogo sono Denise e Marco e Sarah e Valerio. Tutto il resto è monnezza", "Sarah ha sbagliato, ma a me viene da proteggerla", "Sarah e Maria Concetta sul trono a settembre", "Non so perché ma ho pianto di nuovo insieme a Sarah lol", "Ary e Sarah a settembre nella cucina più spiata d’Italia", "L’unica persona che tollero di rivedere in televisione in una qualche forma è Sarah, tutti gli altri dal primo all’ultimo non voglio mai più vederli neanche in foto", "Sarah e Valerio mi avete strappato il cuore quest’anno con la vostra storia, avete mandato un grande messaggio d’amore, perché l’amore non è solo amore ma anche dolore".

Temptation Island, l’ultima puntata di un’edizione trash lascia i social in lacrime: le reazioni nel finale

La nuova edizione di Temptation Island, la più trash degli ultimi anni, finisce giovedì 31 luglio 2025 e tante sono le reazioni sui social di telespettatori che non sono pronti a lasciare andare il programma condotto da Filippo Bisciglia. Sul web, infatti, leggiamo molti complimenti ma notiamo anche una leggera ‘disperazione‘ di chi sta già pensando alla lunga attesa che spetta a tutti i fan di Temptation.

Tra questi, ne citiamo alcuni, belli e brutti, che non passano inosservati: "Tra proposta di matrimonio, bebè in arrivo , il percorso psicologico importante, la chiamata con tentatore , lo scherzo di Antonio , i litigi sul gazebo , il viversi la partita in curva e non in tribuna Posillipo e il terrapiattista. EDIZIONE PIÙ ICONICA!", "Da quanti anni non avevamo un cast del genere?!", "La sparo. #TemptationIsland è il Sanremo di Canale 5, l’unico show non sportivo che ancora rappresenta un evento collettivo da seguire in diretta, tutti insieme, con pathos. Non c’è altro programma che tenga, e quest’anno ancora di più", "Quest’anno hanno azzeccato tutto, tutti parlano di edizione indimenticabile e irripetibile", "Ogni anno si ripete sempre la stessa storia, coloro che hanno avuto meno visibilità si rivelano delle vere regine a differenza di altre (tra queste, Maria Concetta che scopre un nuovo tradimento di Angelo (detto ‘Toporatto’) e chiude definitivamente la relazione, ndr)"

E ancora: "Comunque spero che piersilvio dopo il boom di questa edizione di temptation abbia capito che la sua linea anti trash non ha alcun senso e che il pubblico di canale 5 questo vuole vedere", "Sarà difficile fare un’edizione che supera questa. gli autori dovranno lavorare duro. grazie di tutto a questo cast per averci regalato l’edizione più bella di sempre. Grazie Mediaset, grazie Piersilvio, grazie Maria, grazie Fil", "Comunque questa edizione ci ha regalato Flavio e Rosario. Noi non ce la dimentichiamo. Nemmeno i nostri ormoni", "Ogni tanto penso a quanto migliorerebbe ancora di più questo programma con una striscia della Gialappa’s", "Un lavoro di produzione, montaggio e casting eccellente. Un’edizione da record di ascolti quella di #TemptationIsland. Fascino dimostra che se il lavoro viene svolto con dedizione, professionalità e testa i risultato arrivano in qualsiasi stagione. Grazie Maria, Grazie Filippo".

Infine, altri complimenti a Temptation Island (mai stati così tanti i commenti positivi in passato): "Comunque incredibile, alla fine Antonio è quello che ne esce meglio tra gli uomini, qualcuno ci avrebbe scommesso un euro? Non ha nemmeno fatto il viscido con le tentatrici", "Quest’anno pure mia madre che ha sempre schifato programmi trash del genere si è appassionata, giusto per sottolineare il livello. Edizione pazzesca", "L’unico reality che riesco ancora a guardare. E i personaggi dovrebbero restare così, non migrare al gf che non guardo più da anni piuttosto che altrove", "Io che dopo la fine di #TemptationIsland aspetto solo che inizi Uomini e Donne", "Miglior edizione degli ultimi anni. Non piangere Filly, la Calabria ha portato benissimo", "E adesso??? Come ci si riprende dopo questa memorabile edizione??? Ringraziamo il gazebo, le perle di Alessio, i capelli di Sonia, quella cima di Simone, il neologismo di Lucia, le investigazioni di M.Concetta sul toporatto e tutto il resto".

