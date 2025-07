Temptation Island, l’ultima puntata ‘un mese dopo’: Sonia e Alessio di nuovo insieme, colpo di scena Marco-Denise. Anticipazioni e cosa vedremo Oggi mercoledì 31 luglio va in onda l’ultimo appuntamento del reality show di Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: il gran finale, cosa succederà

Temptation Island chiude e festeggia l’edizione dei record. Oggi mercoledì 31 luglio 2025, infatti, va in onda l’ottava e ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, l’appuntamento finale di una stagione fatta di ascolti tv stellari. Dopo avere infranto l’ennesimo record (ieri è stato toccato il 31,4% di share), questa sera i celebri "viaggi nei sentimenti" dei protagonisti giungeranno al termine nello speciale Un mese dopo. Stasera scopriremo quali coppie sono rimaste insieme e quali sono arrivate alla rottura definitiva dopo il programma, e non mancheranno dei clamorosi colpi di scena. Cosa succederà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2025, le anticipazioni dell’ultima puntata ‘un mese dopo’: Sonia M. e Alessio tornano insieme

Cala il sipario sulla stagione dei record di Temptation Island. La 13esima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha toccato numeri incredibili nei dati Auditel e chiuso con un triplo appuntamento. Oggi mercoledì 31 luglio andrà dunque in onda l’ultima puntata, lo speciale Un mese dopo in cui scopriremo quali coppie sono ancora unite e quali sono giunte alla separazione dopo l’esperienza al Calandrusa Beach & Nature Resort.

Tra i protagonisti indiscussi (e allo stesso tempo più discussi) di questa edizione, questa sera torneremo a parlare di Sonia M. e Alessio. In seguito al mancato falò di confronto flash dopo appena due giorni a Temptation, gli avvocati sono arrivati alla rottura sotto gli occhi di Filippo Bisciglia e anche nel secondo falò andato in scena ieri Alessio ha confermato la sua decisione e lasciato il programma da solo. Dopo essersi autosospeso dall’Ordine degli Avvocati, però, stasera scopriremo che Alessio è tornato a vivere da Sonia e i due si sono rimessi insieme.

Il tira e molla di Marco e Denise e il destino di Sarah e Valerio

Tra i colpi di scena della serata c’è sicuramente la fine della storia tra Marco e Denise. I due hanno lasciato Temptation Island separati ma nella puntata di oggi, ritrovatisi davanti a Filippo Bisciglia, decideranno di darsi una seconda chance. Le cose non andranno però come previsto e la seconda rottura sembra essere inesorabile. Nessun ripensamento, invece, per Sarah e Valerio, con quest’ultimo che racconterà di avere iniziato a frequentare la single Arianna Mercuri anche lontano dalle telecamere.

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (mercoledì 31 luglio 2025)

L’ultima puntata di Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli episodi subito dopo la messa in onda.

