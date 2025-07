Temptation Island sforna star per Grande Fratello e Uomini e Donne: da Flavio a Sarah, dove li vedremo I protagonisti dell’ultima edizione del reality di Filippo Bisciglia potrebbero proseguire la loro carriera tv in casa Mediaset, ma c’è “l’ostacolo” Pier Silvio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Temptation Island non finisce qui. Oggi mercoledì 30 luglio 2025 andrà in onda la penultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia (QUI le anticipazioni), ma i protagonisti di questa edizione da record potrebbero trovare spazio anche nella prossima stagione televisiva. Dal Grande Fratello a Uomini e Donne, infatti, non mancheranno le opportunità. Scopriamo chi rivedremo e dove.

Temptation Island 2025, il futuro dei protagonisti dal GF a Uomini e Donne

Ancora una volta sarà Temptation Island la "fucina" dei casting Mediaset. Come ormai da tradizione, infatti, gli show di Maria De Filippi e del Biscione andranno a "pescare" dall’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che mai come quest’anno ha convinto il pubblico con ascolti da record (l’ultimo dei quali registrato ieri). Tra i protagonisti più amati ci sono indubbiamente Sarah e Valerio, giunti alla rottura nella sesta puntata. Per la ragazza classe 2001, però, il futuro potrebbe essere ancora in tv. Stando a quanto riportato dall’esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni, infatti, Sarah potrebbe sedersi sul Trono classico del dating show di Maria De Filippi, che vorrebbe replicare il successo di Martina De Ioannon (arrivata proprio da Temptation) dello scorso anno.

Tra i volti più apprezzati della 13esima edizione di Temptation Island c’è anche Flavio Ubirti, il tentatore che ha stregato tutte le fidanzate del villaggio. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia del suo addio al calcio (giocava in Eccellenza fino allo scorso anno), motivo per il quale in tanti stanno pensando a un imminente ritorno in tv. Secondo una segnalazione anonima rilanciata dal profilo ufficiale Deianira Marzano non ci sarebbero dubbi. "Lo ha detto praticamente a tutti" ha commenta l’esperta di gossip dando la notizia dell’arrivo di Flavio a Uomini e Donne a partire dalla prossima stagione.

Il ‘problema’ del Grande Fratello di Simona Ventura: il veto di Pier Silvio Berlusconi

Non solo Sarah Esposito e Flavio Ubirti; stando agli ultimi rumor ci sarebbero tantissimi volti ex Temptation Island in corsa per un posto in tv, e in particolare modo nella casa del Grande Fratello. Simona Ventura è al lavoro sul casting del reality show e non è da escludere che possa chiamare qualche protagonista dell’ultima edizione del programma targato Fascino. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, però, al momento l’intenzione sarebbe quella di non venire meno alla promessa fatta a Pier Silvio Berlusconi, che ha chiesto un’edizione del GF fatta (veramente) di soli nip, con un cast di sconosciuti senza influencer o persone già a contatto con il mondo dello spettacolo.

