Sta facendo letteralmente impazzire le fan di Temptation Island, Flavio Ubirti. Calciatore classe 2001 e adesso tentatore in tv, il modello si candida ad essere il nome di punta di questa edizione 2025. E mentre Flavio pare già il più pagato (le cifre non sono astronomiche, ma conta anche la visibilità), a parlare più a fondo di lui ci ha pensato di recente un suo amico. Che ha rivelato il passato, gli interessi e il carattere del ‘playboy’ che sta facendo perdere la testa a mezzo villaggio. Ecco di seguito tutti i particolari.

Flavio Ubirti, le rivelazioni dell’amico sul ‘re di Temptation’

"È proprio il personaggio del momento", ha rivelato a La Nazione Niccolò Ungheria, amico stretto del tentatore Flavio Ubirti. In un’intervista fiume, Niccolò si è aperto sulle qualità del calciatore che sta attirando l’attenzione dei fan di Temptation Island (e non solo). Per la gioia di Mediaset e del conduttore Filippo Bisciglia.

"Flavio è un calciatore a livello professionistico", ha proseguito Ungheria. "Ha fatto parte dell’Arezzo e ancora oggi gioca. È il suo interesse primario, in campo è sempre stato molto serio e centrato". I due si sono conosciuti ai tempi del liceo, nella loro città natale Figline Valdarno. E continuano ancora oggi ad essere molto vicini. "Ha il cervello di uno che può arrivare in alto", ha aggiunto poi l’intervistato, rivelando di non essere stato avvertito in anticipo dell’avventura di Flavio a Temptation: "Non sapevamo niente, ce l’ha tenuto nascosto. Lo abbiamo scoperto guardando la televisione. È stato molto emozionante e lui è entusiasta ed euforico. E lo siamo anche noi".

Eppure, nonostante il successo istantaneo, e il classico aspetto da piacione, secondo Niccolò l’amico Flavio non è un vero e proprio playboy. Certo, "è sempre piaciuto molto", ma è anche una persona "altruista, senza pretese". E in più, pare avere la testa ben piantata sulle spalle. Con un desiderio preciso in mente per il suo futuro. "Spero di avere una famiglia, dei figli", ha infatti raccontato lo stesso tentatore nel suo video di presentazione. "Spero di essere felice, di aver portato avanti le cose su cui sto lavorando".

Quanto guadagna Flavio Ubirti a Temptation Island

Nel frattempo, di certo non guastano i soldi che Flavio Ubirti si porterà a casa al termine della sua avventura a Temptation. Stando alle indiscrezioni, quest’anno i compensi dei tentatori vanno dai 500 e ai 1.000 euro a settimana. E Flavio sarebbe in assoluto il single più pagato di questa edizione. Ma il vero guadagno, si sa, arriverà una volta concluso il percorso. Quando l’enorme visibilità si trasformerà in nuove opportunità di lavoro. E migliaia di follower in più sulle piattaforme social.

