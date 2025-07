Temptation Island, Antonio chiede a Valentina di sposarlo: la risposta (sorprendente) della fidanzata Stando alle ultime anticipazioni nel triplo appuntamento di questa settimana del reality show di Filippo Bisciglia vedremo una proposta di matrimonio

Fiori d’arancio a Temptation Island? Domani martedì 29 luglio 2025 andrà in scena il primo dei tre appuntamenti di quest’ultima settimana del reality show condotto da Filippo Bisciglia e, stando alle ultime anticipazioni diffuse da Dagospia, ci sarà una proposta di matrimonio. Antonio, infatti, potrebbe chiedere a Valentina di sposarlo. Cosa risponderà la fidanzata? Scopriamo tutti i dettagli.

Temptation Island 2025, la proposta di matrimonio di Antonio

Temptation Island si prepara a chiudere questa 13esima edizione con un triplo appuntamento. A partire da domani martedì 29 luglio 2025, infatti, il reality show di Filippo Bisciglia sarà il protagonista assoluto della prime time di Canale 5 per tre serate consecutive prima di salutare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset al termine di una stagione fatta di ascolti da record. Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, inoltre, in queste ultime puntate non mancheranno dei clamorosi colpi di scena. Secondo le anticipazioni diffuse dal sito di Roberto D’Agostino, infatti, a Temptation Island andrà in scena una proposta di matrimonio.

Antonio – uno dei protagonisti più discussi di questa edizione di Temptation a causa dei suoi comportamenti a dir poco sopra le righe, tra tavoli ribaltati e corse disperate lungo la spiaggia "alla Montoya" – chiederà a Valentina di sposarlo. Al Calandrusa Beach & Nature Resort, infatti, i due avranno il tanto atteso falò di confronto di fronte Filippo Bisciglia e l’uomo prenderà questa sorprendente decisione di fare il grande passo. Cosa succederà?

La risposta di Valentina

Tra le fidanzate più "tifate" sui social, Valentina è riuscita gradualmente a prendere le distanze da Antonio e si è avvicinata al tentatore Francesco. Quest’ultimo ha anche invitato la donna allo stadio, mandando Antonio su tutte le furie. Al falò di confronto, però – come detto – Valentina riceverà una proposta di matrimonio a dir poco inattesa. Nonostante i comportamenti discutibili di Antonio, la 33enne napoletana potrebbe accettare e dire il fatidico "sì". A pochi giorni dalle nozze di due storici protagonisti di Temptation come Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, dunque, il reality potrebbe portare a un nuovo matrimonio. Stando alle altre anticipazioni di Dagospia, inoltre, Valerio potrebbe finire col tradire Sarah con la single Ary.

