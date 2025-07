Temptation Island, anticipazioni settima puntata: Alessio si autospende e Angelo cede alla tentatrice. Cosa vedremo Oggi mercoledì 30 luglio va in onda il penultimo appuntamento del reality show di Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: Angelo al falò, cosa succederà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Temptation Island raddoppia (anzi, triplica) e torna subito in onda. Oggi mercoledì 30 luglio 2025, infatti, va in scena la settima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, il secondo dei tre appuntamenti finali di questa edizione stellare. Dopo avere fatto segnare l’ennesimo record stagionale negli ascolti tv, questa sera ripartono i "viaggi nei sentimenti" dei protagonisti e non mancheranno dei clamorosi colpi di scena. Cosa succederà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2025, le anticipazioni della settima puntata: il ritorno di Alessio

Temptation Island chiude in grande stile questa 13esima edizione da record con un triplo appuntamento. Dopo avere toccato addirittura il 30,2% di share e dominato il prime time di ieri, infatti, il reality show condotto da Filippo Bisciglia torna in onda già stasera. Oggi mercoledì 30 luglio 2025 torneremo dunque subito al Calandrusa Beach & Nature Resort per il penultimo appuntamento stagionale, prima del gran finale di domani dedicato al racconto delle coppie "un mese dopo" la fine del programma.

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione, Sonia M. e Alessio faranno il loro (secondo) ritorno a Temptation Island 2025. Come mostrate dalle prime immagini del promo della settima puntata di questa sera, infatti, la coppia avrà un nuovo confronto sotto gli occhi di Filippo Bisciglia e, stando alle ultime anticipazioni diffuse da Dagospia, questa volta potrebbe arrivare la rottura definitiva. Dopo la separazione al primo falò di confronto i due non sarebbero riusciti a fare pace e Alessio avrebbe confermato la volontà di lasciare da solo la trasmissione, ma non è tutto: l’avvocato pugliese avrebbe deciso anche di autosospendersi dall’Ordine degli avvocati.

Il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo

Angelo e Maria Concetta, insieme da poco più di un anno e mezzo, hanno deciso di partecipare a Temptation Island per i dubbi nutriti dalla fidanzata, e la puntata di ieri si è chiusa proprio con davanti al fuoco, pronta per il falò di confronto. Angelo ha infatti portato in esterna la single Marianna e i due si sono dati appuntamento anche al di fuori del programma. Dopo la rottura tra Sarah e Valerio e la proposta di matrimonio di Angelo a Valentina di ieri, inoltre, ci saranno aggiornamenti sulla situazione tra Rosario e Lucia.

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (mercoledì 30 luglio 2025)

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli episodi subito dopo la messa in onda.

