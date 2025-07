Temptation Island, come finirà: il retroscena (storico) dopo le riprese. Niente ‘corna’ e Bisciglia finisce subito Stando ad alcune indiscrezioni il reality show di Canale 5 potrebbe avere un finale a dir poco inatteso: lo spoiler su cosa succederà alle coppie

Anche la seconda puntata di Temptation Island è andata in archivio e il reality show condotto da Filippo Bisciglia continua a essere il programma più seguito dell’estate. Ieri abbiamo visto sfumare per l’ennesima volta un falò tra Sonia M. e Alessio, Sarah ‘citare’ Ilary Blasi, Sonia B. attaccare Simone e il triangolo tra Marco, Denise e il desideratissimo tentatore Flavio prendere forma. Proprio in serata, però, sono emerse delle clamorose indiscrezioni su quello che sarà il finale di Temptation che, a quanto pare, si rivelerebbe a dir poco inatteso e con un risultato storico. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Temptation Island 2025, il retroscena-spoiler sul futuro delle coppie: un finale storico, cosa succederà

Ieri giovedì 10 luglio 2025 è andato in onda il secondo appuntamento stagionale della 13esima edizione di Temptation Island che, ovviamente, è stato seguitissimo e ha animato infinite discussioni sui social. In tanti si chiedono come andrà a finire tra gli avvocati ‘scoppiati’ Sonia M. e Alessio, tra Denise e il desideratissimo Flavio, tra Sarah e Valerio e quale sarà il destino di tutte le coppie. Se negli ultimi giorni sono emersi dei dettagli su Antonio (che a quanto pare oggi, dopo l’esperienza a Temptation, lavorerebbe per Maria De Filippi), ieri Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione clamorosa sul futuro di tutti i protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Secondo quanto ipotizzato dall’esperto di gossip nelle storie della sua pagina Instagram, infatti, l’edizione 2025 di Temptation Island avrà un finale storico, dall’esito mai visto prima.

"Persone vicine alla produzione fanno sapere che a quanto pare nessuna coppia si sia scoppiata!" scrive Venza sui social, rivelando come – proprio per questo motivo – il periodo di riprese si sarebbe chiuso con largo anticipo, costringendo Filippo Bisciglia a chiudere in fretta furia grazie alla decisione unanime di fidanzate e fidanzati, che avrebbero lasciato tutti il reality insieme: "Le registrazioni sono durate pochissimi giorni".

Al momento, naturalmente, si tratta solo di un rumor né confermato né smentito. Quel che è certo è che, se questo spoiler dovesse rivelarsi azzeccato, Temptation Island andrebbe incontro a un finale da record, a dir poco storico. In nessuna edizione, infatti, nessuna coppia è giunta alla rottura. In questo scenario, inoltre, rimarrebbe un’incognita anche la puntata speciale di contenuti extra dedicata al ‘mese dopo’ della coppia, durante la quale di fatto tutti i protagonisti racconterebbero di essere tornati alla propria vecchia vita di coppia con il proprio partner.

