Temptation Island, segnalazione clamorsa su Antonio: “Ora lavora per Maria De Filippi”. Cosa è successo con Valentina Stando ad alcuni retroscena emersi sul web i due volti protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia starebbero ancora insieme, ma non è tutto

A poche ore dalla seconda, attesissima, puntata di Temptation Island, sui social emergono sempre più rumor sui protagonisti di questa 13esima edizione. Stando ad alcune segnalazioni, infatti, il futuro di due volti del reality show condotto da Filippo Bisciglia sarebbe già stato "svelato" dai fan. Antonio e Valentina starebbero ancora insieme, ma a stupire è anche e soprattutto un retroscena su quanto accaduto a lui. Scopriamo cosa è successo e tutti i dettagli.

Temptation Island, la segnalazione su Antonio e Valentina

Come ogni estate Temptation Island è sulla bocca di tutti ed è l’autentico protagonista del palinsesto della stagione più calda in televisione. Dopo la première da record negli ascolti tv della scorsa settimana, questa sera andrà in onda la seconda puntata e tra i fan c’è tanta attesa nello scoprire quello che sarà il futuro di Antonio e Valentina. Terza coppia annunciata prima dell’inizio del reality show condotto da Filippo Bisciglia, infatti, i due hanno subito fatto discutere i social, ma anche suscitato grande ilarità per quanto raccontato prima di Temptation ("Un giorno la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram scrivendomi ‘io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato’" le parole della ragazza). La coppia è salita in cattedra già nella prima puntata – dedicata soprattutto a Sonia e Alessio – e lui si è subito infuriato per le dichiarazioni di Valentina perdendo completamente la pazienza. Negli ultimi giorni, tuttavia, sul web sono emerse alcune indiscrezioni su quello che sarà il destino della coppia: secondo alcuni rumor, infatti, Antonio e Valentina starebbero ancora insieme.

Il nuovo lavoro di Antonio da Maria De Filippi: cosa fa dopo Temptation

Stando alle indiscrezioni emerse sul web, dunque, Antonio e Valentina avrebbero deciso di restare uniti dopo l’esperienza a Temptation Island e avrebbero scelto di lasciare il reality show targato Fascino insieme. Secondo alcuni rumor, infatti, i due farebbero ancora coppia fissa, ma non è tutto. Come riportato da alcune segnalazioni giunte agli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, Antonio avrebbe anche trovato lavoro presso la corte di Maria De Filippi proprio dopo Temptation: "Tramite un amico stretto di Antonio (Temptation Island) ho saputo che lui e Valentina non si sono lasciati e che, a fine programma, Maria De Filippi lo abbia preso a lavorare (però non so in che vesti)…" riporta l’indiscrezione.

