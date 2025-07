Temptation Island 2025, si parte: falò di confronto immediato e polemiche sulle coppie. Anticipazioni e cosa vedremo stasera Oggi giovedì 3 luglio inizia il “viaggio nei sentimenti” condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: i tentatori vip e tutti i dettagli

È giunto il momento forse più atteso della tv dell’estate: l’inizio di Temptation Island. Oggi giovedì 3 luglio 2025, infatti, il reality show condotto da Filippo Bisciglia riparte con quella che sarà la 13esima edizione. Stasera andrà in onda la prima puntata (ambientata per la prima volta in Calabria), durante la quale verranno presentate tutte le nuove coppie pronte a iniziare ufficialmente il "viaggio nei sentimenti" e non mancherà subito una sorpresa. Appuntamento in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2025, le anticipazioni della prima puntata

L’attesa è finita e oggi giovedì 3 luglio inizia finalmente Temptation Island 2025. Condotto, come sempre, da Filippo Bisciglia, il reality show più seguito dell’estate debutta infatti stasera con la prima puntata della 13esima edizione, in cui non mancheranno le novità (a partire dalla nuova location calabrese, il Calandrusa Beach & Nature Resort). La formula del "viaggio nei sentimenti", ovviamente, rimarrà immutata, con le coppie di fidanzate e fidanzati separate al loro arrivo per fare il loro ingresso nel villaggio dove ci saranno tentatori e tentatrici single ad attenderle. I protagonisti dovranno "resistere" sei settimane per mettere alla prova la loro relazione, altrimenti potranno chiedere il falò di confronto e decidere se lasciare il programma da soli o con il proprio partner. Come rivelato da un’anticipazione di Dagospia, una delle sorprese della serata sarà proprio un falò di confronto flash: Sonia M., avvocato di 48 anni, chiederà infatti di vedere Alessio dopo appena due giorni.

Le coppie (e le prime polemiche), i tentatori e le tentatrici

Saranno sette le coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. Oltre ai già citati Sonia M. e Alessio, avvocati sull’orlo della separazione, vedremo Sonia B. e Simone, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario e Denise e Marco. A poche ore dall’esordio in tv, ovviamente, non mancano le prime polemiche su delle presunte coppie fake: Valentina e Antonio sono stati accusati dall’esperta di gossip Deianira Marzano di non essere ciò che dicono, mentre Lucia (compagna di Rosario) è stata criticata per avere cercato solo di ottenere visibilità per la propria carriera da influencer. Tra i tentatori, invece, troveremo anche dei "vip" già visti in tv come Emanuele Fiori (ex Grande Fratello 2024/2025), Gabriel Merolla (ex corteggiatore a Uomini e Donne), Diego De Fazio (cavaliere del trono over di Uomini e Donne) e Francesco Farina (ex corteggiatore a Uomini e Donne).

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (da giovedì 3 luglio 2025)

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

Condtto da Filippo Bisciglia, Temptation Island andrà onda tutti i giovedì per sei puntate, con l’appuntamento finale previsto per giovedì 7 agosto 2025.

