Temptation Island 2025, anticipazioni: Alessio torna, falò a sorpresa e tavoli che volano. Cosa vedremo stasera Oggi giovedì 10 luglio va in onda il secondo appuntamento del reality show condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: cosa succederà

L’attesa è finita ed è tempo del secondo appuntamento di Temptation Island. Oggi giovedì 10 luglio 2025, infatti, va in onda la seconda puntata della 13esima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, dove non mancheranno sorprese e colpi di scena a partire da un clamoroso ritorno. Il "viaggio nei sentimenti" sta per ripartire: cosa succederà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2025, le anticipazioni della seconda puntata: Alessio torna da Sonia?

Dopo il debutto da sogno e il record negli ascolti tv con la première più vista di sempre nella storia del programma, Temptation Island è sulla bocca di tutti ed è pronto a tornare stasera con la seconda puntata di questa 13esima edizione. Sbarcato nella nuova location calabrese del Calandrusa Beach & Nature Resort, il reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia torna in onda oggi giovedì 10 luglio 2025 in prima serata su Canale 5, dove ripartiranno i "viaggi nei sentimenti" di tutti i protagonisti, a partire da Sonia e Alessio, al momento la coppia più chiacchierata sui social.

Sconvolta dalle parole del fidanzato (che ha dichiarato di non essere certo di averla mai amata davvero), Sonia ha chiesto il falò di confronto immediato dopo appena due giorni a Temptation Island. Alessio, tuttavia, ha ammesso di essere interessato anche e soprattutto all’esperienza televisiva del reality e ha rifiutato di lasciare il villaggio ("Se mi ama, non può togliermi questa occasione"). Come fatto intendere da Filippo Bisciglia, però, le cose non sarebbero finite qui. Stando a quanto rivelato da Dagospia, infatti, l’avvocato non sarebbe mai tornato a casa e sarebbe rimasto in una zona isolata lontano dalle telecamere. A Sonia sarebbe invece stata data l’opportunità di continuare il programma nel villaggio delle fidanzate, ma il suo fidanzato avrebbe avuto un ripensamento e avrebbe accettato l’incontro con lei.

Valentina e Antonio ai ferri corti: volano tavoli

Con Sonia e Alessio ancora in bilico, al momento sono sei le coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island: Sonia B. e Simone, Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco e Valentina e Antonio. Quest’ultima coppia (dopo le polemiche sulla veridicità della storia d’amore) sarebbe già nella bufera dopo la prima puntata e vicina al falò di confronto. Si parla anche di una segnalazione sul futuro di lui, che al momento sarebbe lavorando per Maria De FIlippi. Stando alle ultime anticipazioni, inoltre, nella seconda puntata di Temptation ci saranno momenti ad alta tensione con la scenata furiosa di un fidanzato, che avrebbe perso il controllo e ribaltato un tavolo costringendo Filippo Bisciglia e un pompiere a intervenire.

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (giovedì 10 luglio 2025)

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset, dove sono disponibili tutti gli episodi subito dopo la messa in onda.

