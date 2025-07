Grande Fratello, la rivoluzione NIP parte col piede sbagliato: polemiche e promesse tradite La nuova edizione del reality punta su volti sconosciuti, ma la possibile presenza nel cast della creator Cara Villain alimenta le critiche.

Finora c’erano due certezze a sostenere l’edizione del Grande Fratello NIP in partenza il prossimo settembre. La prima riguarda la conduttrice, Simona Ventura, scelta da Pier Silvio Berlusconi per rinnovare il format di un reality che, dopo anni di gestione Signorini, sembrava un po’ appannato. L’altra è relativa al cambio totale di paradigma rispetto alle edizioni passate e la scelta di puntare esclusivamente su concorrenti non conosciuti, per riportare il reality al passato dopo anni in cui edizioni miste VIP/NIP avevano inquinato lo spirito originale del programma. A meno di due mesi dal debutto, fissato per il 15 settembre 2025, quest’ultima promessa rischia però di vacillare, complice un video diventato virale sui social. Ecco cosa è successo.

Cara Villain al Grande Fratello Nip? Le parole dell’influencer

La "rivoluzione Nip" del Grande Fratello rischia di partire con il piede sbagliato. A metterla in discussione è stata Cara Villain, creator da quasi 3 milioni di follower su TikTok e oltre 76mila follower su Instagram. In un video pubblicato qualche giorno fa sui suoi profili, l’influencer ha detto: "Preparatevi a guardare la prossima edizione del GF", un messaggio interpretato da molti come un indizio della sua partecipazione al nuovo Grande Fratello.

Chi è Cara Villain: papabile concorrente del Gf Nip

TikToker/Instagrammer, Cara Villain da anni usa i social per raccontarsi con ironia, affrontando temi delicati come identità di genere, discriminazione, body shaming e omotransfobia. Si identifica come persona non binaria, un aspetto che emerge nei suoi contenuti e nella sua personalità pubblica. Lo scorso maggio è diventato virale uno suo sfogo durante il quale ha condiviso un episodio di violenza verbale subita su un autobus ad Asti: insulti transfobici da parte di minorenni, silenzio da parte dell’autista e pedinamenti, poi denunciati tramite TikTok. In quell’occasione la sua denuncia è diventata virale, accendendo un dibattito social sull’intolleranza quotidiana rivolta verso le persone non binarie. I suoi fan l’apprezzano per l’autoironia, il linguaggio pop e il carattere focoso, che spessa la porta a rispondere in modo arguto tagliente agli haters che purtroppo affollano i suoi profili.

Il Gf Vip di Simona Ventura parte col piede sbagliato

L’indiscrezione della possibile partecipazione di Cara Villain al Grande Fratello Vip ha subito creato polemiche sul web. Se confermata, infatti, la presenza nel cast di una influencer tanto conosciuta e con una narrazione digitale consolidata minerebbe in partenza quel ritorno alle origini promesso da Mediaset e da Pier Silvio Berlusconi. In quel caso, la tanto auspicata versione Nip diventerebbe il solito ‘polpettone’ allargato con la presenza di personaggi social, che tutto sono tranne che sconosciuti. In sostanza, né più né meno rispetto alla formula adottata da Alfonso Signorini per anni con tanti saluti ai propositi di Mediaset di differenziare nettamente l’edizione Nip da quella Vip, che invece dovrebbe partire a gennaio 2026.

