Un’altra lunga serata di imitazioni, intrattenimento e musica per la seconda puntata della stagione di Tale e Quale show che si è conclusa con due vincitori. A conquistare la vetta della classifica finale al termine di una serata ricca di buonissime performance sono stati Lorenzo Licitra con la sua potente imitazione di Harry Styles e Ilaria Mongiovì, capace di colorare la sua voce con tutte le suggestioni racchiuse in quella dell’artista che era chiamata a interpretare: Noa.

Alle loro spalle si sono piazzati Gaudiano, con la sua imitazione di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, e Jasmine Rotolo che ha fatto ballare il pubblico sulle note di Fame di Irene Cara.

Pur in posizione diverse dunque, i primi quattro posti sono occupati dagli stessi concorrenti che li avevano conquistati nella prima puntata, che quindi sono da considerarsi i nomi da battere, anche vista la grande qualità delle imitazioni che finora sono riusciti a raggiungere.

Prima di arrivare al finale però, la puntata è stata densa di spettacolo e sorprese. Una puntata segnata da un’aria di festa. A spegnere le candeline insieme, a mezzanotte, sono stati due giudici: Loretta Goggi che festeggiava il suo compleanno il 29 settembre e Giorgio Panariello, nato il 30.

L’aria di festa non ha addolcito solo il più terribile dei giudici, Cristiano Malgioglio, implacabile nei suoi giudizi e sempre sapido. Come accade di fronte alla performance di Ginevra Lamborghini. Dopo la gaffe involontaria della prima puntata in cui il giudice aveva chiamato la concorrente con il nome della sorella, Elettra, con cui non corre buon sangue, questa sera ha ripreso spunto da questa rivalità per stroncare l’imitazione della influencer chiamata a vestire i panni di Angelina Mango. Prima di esprimersi non proprio positivamente infatti, Malgioglio ha velenosamente premesso: "Sarà contenta tua sorella di quello che ti sto per dire!".

Tra le esibizioni ha stupito positivamente la Wanda Osiris di Pamela Prati che si è calata nei panni di una diva d’altri tempi e ha conquistato a fine puntata anche diversi voti dei colleghi concorrenti, mentre il solito Malgioglio ha commentato: "Wanda Osiris aveva una luce dentro, però non sapeva né ballare né cantare, insomma come te stasera!"

La giuria questa sera ha ospitato come giudice ‘aggiunto’ l’esilarante Flavio Insinna di Ubaldo Pantani la cui incontinenza verbale ha permesso a Giorgio Panariello di improvvisare una divertente gag prendendo spunto dalle polemiche che hanno coinvolto, suo malgrado, il conduttore de L’Eredità, o meglio l’ex conduttore. Il comico toscano ha infatti trovato un modo per "spegnere" Insinna nel momento in cui si dilungava nel colorito e forbito commento alle performance dei concorrenti, facendo semplicemente un nome e cognome: "Pino Insegno!". Una trovata riuscita apprezzata molto anche dal pubblico social.

