Tim Summer Hits 2025, terza serata (27 giugno): ospiti, scaletta, chi canta stasera Carlo Conti e la conduttrice tornano con un nuovo appuntamento e le hit di 23 artisti pronti a farci ballare.

Terzo appuntamento con Andrea Delogu e Carlo Conti e il ritmo dei Tim Summer Hits 2025. Stasera, venerdì 27 giugno, la musica dell’estate torna su Rai 1 con la terza puntata della kermesse che ci farà ballare con i tormentoni che risuoneranno in questi mesi bollenti. Dallo splendido scenario di Piazza del Popolo a Roma, dove l’evento è stato registrato durante i concerti live che si sono tenuti dal 7 al 10 giugno scorsi, gli artisti di questa sera si esibiranno con le loro nuove hits e anche il pubblico da casa avrà la possibilità di vivere le emozioni della manifestazione e sbirciare nel backstage grazie a Rai Radio2 e a Carolina Di Domenico. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e la scaletta di questo terzo appuntamento dei Tim Summer Hits 2025.

Tim Summer Hits 2025, anticipazioni e scaletta terza serata (stasera 27 giugno)

Saranno 19 le performance dei 23 artisti che si esibiranno questa sera nella terza puntata dei Tim Summer Hits 2025. La serata, live lo scorso 9 giugno a Piazza del Popolo a Roma, è stata registrata e sarà trasmessa oggi in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Sul palco sono in programma 19 esibizioni, tra cui quella – attesissima – di Patty Pravo, che a 77 anni suonati farà scatenare il pubblico con la sua ultima hit ‘Ratatan’.

Tim Summer Hits 2025, gli artisti in scaletta il 27 giugno (in ordine alfabetico):

Tim Summer Hits, il concerto è in diretta o registrato?

TIM Summer Hits 2025 non viene trasmesso in diretta su Rai 1. La terza puntata dello show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu è stata registrata lunedì 9 giugno per poi essere messa in onda, in prima serata, stasera a partire dalle ore 21.30. Inoltre la kermesse sarà visibile anche in streaming sull’app e il sito di RaiPlay.

Ascolti tv Tim Summer Hits: come sono andate le prime due puntate

Le prime due puntate di Tim Summer Hits hanno riscosso ottimi ascolti tv su Rai 1, risultando sempre il programma più visto della prima serata. Venerdì 13 giugno, la prima serata della kermesse musicale (QUI le pagelle) ha inchiodato davanti alla televisione 2.324.000 spettatori equivalenti al 18% di share; la settimana successiva, lo show della prima rete è cresciuto ulteriormente fino a toccare quota 18,7% di share con 2.593.000 spettatori (QUI le pagelle). In entrambi i casi, Carlo Conti ha battuta abbastanza agevolmente Tradimento, la soap opera turca in onda il venerdì sera su Canale 5.

