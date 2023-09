Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini: “Pronta a divertirmi!” L’ex gieffina sarà tra i concorrenti del varietà guidato da Carlo Conti, in questa intervista ci racconta cosa dobbiamo aspettarci da lei

Sorridente, emozionata il giusto e molto, molto carica. Troviamo così Ginevra Lamborghini il giorno della presentazione della nuova edizione, la numero tredici, di Tale e Quale Show che vedremo su Rai Uno da venerdì 22 settembre. Tra i personaggi che quest’anno si sfideranno a colpi di imitazioni e trasformazioni alla corte di Carlo Conti c’è infatti anche lei che, dopo l’esperienza del Gf Vip torna in tv, cimentandosi in un programma totalmente diverso.

Tale e Quale Show, intervista a Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini, tra i concorrenti di Tale e Quale Show, un’esperienza tutta nuova per te, come ti stai preparando?

Fondamentalmente mi sto impegnando soprattutto a lasciarmi andare a questa nuova avventura. Poi sto ascoltando molto, sto guardando molto, sto cercando di memorizzare molto, perché io sono così. Quando per me è qualcosa è nuovo mi metto lì a osservare molto per capire e imparare tutto il possibile. Quindi occhi e orecchie ben aperti, cuore leggero e via che ci si diverte!

Sarà un contesto molto diverso rispetto al programma che ti ha fatto conoscere al pubblico televisivo, il Grande Fratello?

Sicuramente a Tale e Quale Show riuscirò a mettere alla prova e anche a mostrare al pubblico le mie doti canore che spero emergeranno, quindi è una grande occasione ma totalmente diversa dalla precedente che mi ha permesso di iniziare a entrare in questo mondo.

Ma c’è qualcosa che ti "preoccupa" di più di questa esperienza? La gara, i giudizi, le performance, o qualcos’ altro?

Dico la verità, sono totalmente serena e molto felice di partecipare a un programma in cui potrò far vedere qualcosa in più di me e anche mettere in mostra qualche dote. Se devo essere sincera, le mie preoccupazioni sono su piccole cose, stupidaggini molto "mie". Io sono un po’ goffa e mi preoccupo di cose che potrebbero accadere a causa di questo, a iniziare dal pericolo di inciampare in scena e altre cose così, per il resto non vedo l’ora di cominciare.

La tua famiglia come ha preso la notizia della tua partecipazione?

Sono contentissimi ed emozionatissimi, più di me! Non vedono l’ora che cominci questa avventura, che arrivi venerdì per vedermi e per fare il tifo per me!

Tra i personaggi che dovrai imitare, ce n’è uno che sogni più degli altri, in cui ti piacerebbe trasformarti?

Si! Mi piacerebbe tanto imitare Dua Lipa, perché la seguo la ascolto moltissimo e si può dire che è la mia diva preferita, quindi mi piacerebbe veramente poter provare a trasformarmi in lei.

