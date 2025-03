Stefano De Martino, Vespa la spara grossa sugli ascolti di STEP e fa infuriare i social: "Vabbè follia" L'intervista del conduttore scatena le polemiche sul web per una frase del giornalista che esalta (esagerando) lo share di Stasera tutto è possibile.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il successo di Affari Tuoi, il futuro con Sanremo e la grande soddisfazione per aver ripagato i suoi genitori comprando loro una casa. Di questo e tanto altro ha parlato Stefano De Martino ieri sera, ospite a Cinque minuti da Bruno Vespa. Il conduttore napoletano sta veramente vivendo un bellissimo momento professionale, e gli ascolti che registra ogni giorno con il game show di Rai 1 ereditato da Amadeus ne sono una conferma, con punte oltre il 30% di share. "Credo che i telespettatori abbiano sviluppato una certa familiarità nei miei confronti e quindi hanno imparato a volermi bene", ha detto l’ex di Amici, provando a spiegare il perché del suo successo. Vespa, poi, parlando di Stasera tutto è possibile, ha voluto un po’ strafare nei complimenti, lasciandosi andare a una frase che ha scatenato una polemica sui social: "Mi dicono che gli ascolti che fai con stasera tutto è possibile, Rai 2 non li vedeva da Portobello", affermazione che ha messo in ombra gran parte della storia televisiva del canale.

Vespa esagera con gli ascolti di Step, ma i social gli rinfrescano la memoria

Tra una domanda e un’altra, Bruno Vespa si è lasciato andare ai complimenti verso Stefano De Martino e il successo dei suoi programmi, Affari Tuoi su Rai 1 e Stasera tutto è possibile su Rai 2. In un momento di enfasi, forse, il giornalista ha perfino detto che che ascolti di STEP sul secondo canale non si vedevano dai temi di Portobello, storica trasmissione del 1977 con Enzo Tortora. Questo elogio, però, ha scatenato i social, dove diversi utenti hanno provato a rinfrescare la memoria a Vespa, ricordandogli che Rai 2 ha ospitato negli anni numerosi format dallo share ben più alto di quello di De Martino.

Su X, diversi telespettatori hanno polemizzato con la frase del giornalista: "Vespa a De Martino: ‘Mi dicono che gli ascolti che fai con stasera tutto è possibile, Rai 2 non li vedeva da Portobello’. T’han detto male, molto male Vespa", "Vabbè follia. De Martino ha veramente bisogno di tutto ciò?", "Assolutamente no. Soprattutto di un conduttore che gli fa questa sparata". Altri, poi, hanno ricordato i successi del canale: "Per smentire questo basterebbe dire che le prime stagioni del ‘Maresciallo Rocca’ e del ‘Commissario Montalbano’ sono andati in onda su Rai2 e che ‘Anima mia’ con Fazio e Baglioni superò i 7 milioni e mezzo di telespettatori", "Dirò solo L’ISOLA DEI FAMOSI". Infine, qualcuno ha provato a giustificare Vespa: "Ma penso fosse un iperbole tanto che anche Stefano ci ha riso su non prendete tutto alla lettera".

