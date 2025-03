Bruno Vespa, il suo attico a Piazza di Spagna: tre piani di lusso con vista mozzafiato (e un rammarico) Il giornalista vive in un grande appartamento a Trinità dei Monti con sua moglie Augusta Iannini e i loro tre cani.

In onda quasi quotidianamente su Rai 1 con il suo Cinque minuti, subito dopo il Tg1 delle 20, e tre sere a settimana con lo storico Porta a Porta, Bruno Vespa è uno dei volti di punta della Tv pubblica. Classe 1944, il giornalista lavora in Rai dal 1962, quando debuttò, ancora giovanissimo, come cronista radiofonico. Sposato dal 1975 con il magistrato Augusta Iannini, e padre di Federico e Alessandro, rispettivamente giornalista di RTL 102.5 e avvocato, Vespa è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo però che vive a Roma, in uno splendido e lussuoso attico in zona Trinità dei Monti, con affaccio su Piazza di Spagna.

L’appartamento nella Capitale, però, pare non sia di sua proprietà, ma in affitto, come confidò in un’intervista a Repubblica: "Viverci in affitto, e non saperla mia, mi provoca un grande disagio". Prima ancora viveva con la sua famiglia a lungotevere Mellini, in una dimora "Di proprietà di 400 metri quadri", fino al trasferimento nel cuore turistico della metropoli nel 2006. Vespa, inoltre, ha acquistato nel 2015 una Masseria Li Reni in Puglia, vicino a Taranto: un ex convento benedettino trasformato in un hotel super lusso da 14 suite e circondato dal verde.

L’attico di Bruno Vespa a Trinità dei Monti: "Una terrazza con casa"

"Non è una casa con terrazza, ma una terrazza con casa", così Bruno Vespa descriveva il suo attico in affitto a Repubblica. Il giornalista vive a Roma, in un grande appartamento a Trinità dei Monti: tre piani che il conduttore di Porta a Porta condivide con la moglie Augusta Iannini e i loro tre cani. Il soggiorno è grandissimo, con affaccio diretto sugli spazi esterni da cui si vede Piazza di Spagna ma anche San Pietro: due divani in pelle chiara, posti frontalmente uno di fronte all’altro, un grande tavolino di cristallo con fiori freschi, poltrone rifinite in argento e una grande libreria che percorre tutta la stanza. La chicca è sopra il camino in pietra: la televisione è nascosta da un quadro di Afro Basaldella, perché a Vespa "Non piace che turbi l’armonia di una stanza". Tantissime anche le foto di famiglia e i ricordi di carriera sparsi qua e là, e altri quadri che trovano posto dove i libri glielo concedono. I pavimenti, invece, sono in parquet scuro, con qualche tappeto persiano a ricoprirli, mentre alle finestre sono appese tende sui toni del grigio.

