Bruno Vespa, sfogo furioso a 'Cinque Minuti' e chiusura con polemica: cosa è successo Il conduttore è sbottato con una frase volta a difendere l'operato del Governo, ma che sui social è stata fortemente criticata

Durissimo sfogo di Bruno Vespa ieri, giovedì 30 gennaio 2025, in chiusura di Cinque Minuti, il suo talk che va in onda subito dopo il Tg1. Il tema discusso in puntata riguardava la vicenda Meloni-Almasri, ossia l’indagine che coinvolge la Premier sul caso del generale libico arrestato e liberato subito dopo dalle autorità italiane per poi essere rimpatriato in Libia su un volo di Stato. Ospiti della striscia quotidiana del talk il deputato di Avs Angelo Bonelli e il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto: tra loro un dibattito con toni accessi e prese di posizione nette, con il leader dei Verdi che mostra le foto dei migranti torturati nei centri libici, e il dirigente di Forza Italia pronto a difendere la scelta dei ministri indagati (Nordio e Piantedosi) di non riferire in Parlamento. Ma, nonostante la discussione già infervorata, a perdere le staffe più dei due politici in studio è stato proprio Bruno Vespa.

Bruno Vespa perde le staffe e difende il Governo. Sui social è bufera

Nella puntata di ieri di Cinque Minuti, Bruno Vespa ha perso le staffe. Sulla scia del dibattito acceso tra i due ospiti in studio, Sisto e Bonelli, che discutevamo animatamente sulla vicenda Meloni-Almasri, il conduttore ha preso la parola e ha sbottato:

Quello che i signori dietro la lucetta rossa non sanno (il pubblico a casa, ndr), ma che i parlamentari avvertiti sanno, di tutti i partiti, è che in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori per la sicurezza nazionale. Questo avviene in tutti gli Stati del mondo.

Frase volta a difendere l’operato del Governo, ma pronunciata da un Vespa visibilmente alterato e con toni più che accesi, mentre consegnava la linea a Stefano De Martino e Affari Tuoi. Immediata la reazione del pubblico sui social, e specialmente su X dove tantissimi utenti hanno criticato il conduttore: "Quanto sei filogovernativo da 0 a Bruno Vespa". Ma non sono mancati anche i commenti dei (pochi sta volta) sostenitori del veterano giornalista: "Bruno Vespa ha perfettamente ragione ", "Il governo non deve rispondere a nessuno specialmente all’opposizione. Hanno preso la decisione più giusta con l’espulsione di Almasri. Bruno vespa ha ragione", "Ma ha ragione Vespa, ma che polemica è?", "Vespa ha ragione, ma si sa aver ragione e mostrare la realtà è diventato un problema".

