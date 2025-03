Affari Tuoi, Momo sfortunato: è record (negativo) e De Martino 'lascia' lo studio. Social in tilt: "Verrà licenziato" Nella puntata del 17 marzo, Momo è il protagonista di una partita mai vista prima che lascia senza parole pure De Martino: cosa è successo e quanto ha vinto

È Momo a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di lunedì 17 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Trentino-Alto Adige, barista di professione, ha pescato il pacco numero 10 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla nipote Jennifer. È sposato con Elma, ha due figli e conosce molte lingue, tra cui lo spagnolo e il moldavo. Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: lo speck. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 17 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Momo comincia malissimo perché col primo tiro perde i 300mila euro. "Tanto non li volevo!" scherza il concorrente. Poi vanno via i 50mila euro e i 100mila euro e Momo, incredulo, dice: "Possiamo ricominciare?" Stefano De Martino cerca di aiutarlo con la meditazione zen e il gesto della cloche sulla testa della nuova pacchista chiamata ad aprire il suo pacco. "Abbiamo limitato i danni ma il flusso rosso continua" commenta il conduttore prima di aprire il pacco da 5mila euro. Nonostante la formula contro il malocchio, escono anche i 30mila euro e De Martino chiede al notaio "ma li avete messi i blu?"

L’ultimo tentativo è il mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu", e questa volta il conduttore cambia espressione: "Almeno funziona", ed esce il pacco da 1 euro. Arriva la prima chiamata del Dottore che inizia con un cambio, rifiutato da Momo perché il tabellone non è dalla sua parte e il pacco 10 gli piace. La sfortuna continua perché nel numero di sua figlia, l’8, trova i 200mila euro. "Va bene, va bene lo stesso!" dice Momo per riaccendere gli animi in studio. Elimina anche i 75mila euro e De Martino commenta: "Io veramente non me la ricordo una partita così…" Poi un tiro fortunato: lo speck, ma il conduttore porta la pietanza camminando verso la pacchista e dice "C’è poco da correre oggi". Sul tabellone infatti restano solo 10mila, 15mila e 20mila euro insieme a una sfilza di pacchi blu.

"Dottore, è un record? È un record" dice De Martino mentre riceve la conferma da Pasquale Romano, e Momo ironizza: "Eh, trovatelo un altro che fa così!" Poi il concorrente rifiuta i 3mila euro offerti dal Dottore e inizia a chiamare i 9 pacchi richiesti da quest’ultimo. "Se è rosso, me ne vado" commenta il conduttore che, una volta sbirciato nel pacco, si dirige verso l’uscita dello studio dicendo a Momo: "Questo è il telefono, parlate voi! Non è possibile, è una partita al contrario…". Tornato sui suoi passi, De Martino svela al concorrente che ha perso anche i 20mila euro, ma quest’ultimo non si perde d’animo e confessa: "Io qui ho incontrato davvero persone che mi hanno cambiato la vita. Ringrazio tutti i miei amici, ok? Sono già bello e simpatico, non posso essere anche fortunato nel gioco". Finalmente trova 0 euro e poi vanno via i 100 euro, 200 euro, 75 euro, 500 euro, contenuti nel pacco della new entry che è vestita di rosso, 5 euro, 15mila euro e 50 euro.

Momo decide di andare alla Regione Fortunata prima di scoprire che nel suo pacco aveva solo 20 euro. Per vincere i 100mila euro, il concorrente punta sul Friuli Venezia Giulia, dimenticandosi che questa regione era uscita proprio la sera precedente, e infatti non è quella giusta. Momo, per portarsi a casa almeno 50mila euro, ci riprova con la Lombardia (con il sostegno della nipote). De Martino, vedendo la pacchista della Campania Antonia, grande amica del concorrente, in lacrime, le chiede, spinto dal Dottore, se vuole venire al tavolo vicino a Momo, ma quest’ultimo, scherzando, commenta: "No dai, poverina, e poi sono io il protagonista della partita! Già mi è andata male, arriva Antonia e mi ruba la scena?" dice ironico. Poi aggiunge: "Sapere che mia madre sta guardando sul divano suo figlio che è in televisione ad Affari Tuoi è la cosa più bella che mi potesse capitare nella vita. È l’esperienza che mi porterò sempre nel cuore". Al termine della partita, restano in gioco solo la Campania e la Lombardia e scopriamo che la Regione Fortunata è la Campania. "Momo, stasera non c’è stato niente da fare, la fortuna non è passata di qua" conclude Stefano De Martino.

Le reazioni sui social

Sui social media non mancano le reazioni degli utenti che perlopiù non hanno preso bene l’evolversi della partita di Momo: "Che poi Momo aveva detto di sentirsi un po’ campano, peccato alla fine non l’abbia detta come regione", "Ma quindi Momo che aveva sempre pacchi rossi belli pesanti, stasera è andato a casa con 0 €?!?", "Continua la strage alpina, dopo la valdostana anche Momo esce con 0. Ma uff, c’è un perché a tanta sfortuna?", "Non ci credo, ho recuperato la puntata di Affari Tuoi e OVVIAMENTE Momo, sempre preso pacchi rossi, non solo ha pescato un blu che più blu non si può, ma ha avuto una partita DISASTROSA… altro che ieri … nove tiri, che sfortuna, e poi la regione fortunata", "E comunque sono tre sere che ad Affari Tuoi non si vince una mazza! Ma ovviamente questo non lo fanno notare i polemici!".

E ancora: "Fateli concorrere da soli… lui aveva detto Campania e Stefano, parlando della modella, lo voleva aiutare…", "I 200.000 euro erano nel pacco col numero di suo figlio. La Regione Fortunata era la Campania alla quale è tanto legato (anche per l’amicizia con Antonia da Casoria). Momo aveva due vie per svoltarla… e invece ha regalato la partita più disastrosa in 22 anni di Affari Tuoi", "Comunque Stefano verrà licenziato non perché non fa share,ma perché cerca di aiutare i concorrenti a vincere", "Almeno lo facevate tomare a casa con i 50k che adesso la moglie non gli apre proprio".

Non mancano infine commenti sul rapporto tra Momo e la pacchista della Campania, una modella: "Momo e Antonia non me la raccontano giusta", "Sarà contenta la moglie di quest’amicizia con la modella della Campania", "Gatta ci cova", "MoMo e la Modella sput*anati in prima serata…".

