Ascolti tv ieri 18 maggio: Maria De Filippi travolge Bruno Vespa (senza strafare), boom per Sinner e Fazio saluta

La domenica degli ascolti tv è di Maria De Filippi. Ieri domenica 18 maggio 2025, infatti, è andata in onda su Canale 5 la finalissima di Amici 24, che ha dominato la prima serata superando lo Speciale Porta a Porta su Rai 1. Fabio Fazio, invece, ha condotto l’ultima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa su Nove. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Porta a Porta e Amici 24

Ieri domenica 18 maggio 2025 la prima serata di Rai 1 è stata occupata dallo Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa in occasione dell’intronizzazione e insediamento del nuovo papa Leone XIV. La prima rete ha così interessato 1 milione e 300mila spettatori, fermandosi al 7,7% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena l’attesissima finale di Amici 24, ‘spostata’ di un giorno per fare spazio all’Eurovision Song Contest ieri. La finalissima del talent show di Maria De Filippi – che ha visto il trionfo del ballerino Daniele Doria – ha raggiunto il 26,9% di share con 3 milioni e 786mila spettatori sintonizzati sulla rete ammiraglia Mediaset (lo scorso anno toccò il 31,8% di share, ma di sabato).

Su Rai 2 N.C.I.S – Unità Anticrimine ha registrato il 3,6% di share con 674mila spettatori (a seguire N.C.I.S. Origins ha collezionato 682mila spettatori, pari al 3,8% di share). Su Italia Le Iene presentano: Inside hanno lasciato spazio al film La mummia, che ha fatto segnare 4,6% di share con 787mila spettatori radunati.

Su Rai 3 Sigfrido Ranucci è tornato al timone di Report: il secondo appuntamento del 2025 è calato al 6,1% di share, con poco più di un milione (1 milione e 97mila) di spettatori. Giuseppe Brindisi ha invece totalizzato un a.m. di 587mila spettatori alla guida di Zona Bianca, pari al 4,2% di share.

Su La7 La Mala – Banditi a Milano si è fermato all’1,7% di share con 203mila spettatori, mentre su Tv8 L’uomo sul treno ha appassionato 245mila spettatori, pari all’1,5% di share. Fabio Fazio ha chiuso un’altra edizione di Che Tempo Che Fa su Nove: l’ultima puntata stagionale ha chiuso con il 9,3% di share (1 milione e 694mila spettatori) nella prima parte e il 6,6% di share (699mila spettatori) nella seconda parte del "Tavolo".

Ascolti: i numeri di ieri: il pomeriggio di Sinner-Alcaraz

Boom di ascolti nel pomeriggio per Rai 1, dove – dopo l’ultima puntata di Domenica In di Mara Venier (16,8%-16,1% di share) – è andata in onda la finale di Tennis: Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La vittoria dello spagnolo ha toccato il 37,7% di share con ben 4 milioni e 885mila spettatori

