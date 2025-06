Affari Tuoi, l'annuncio di De Martino spaventa la Rai: cosa ha detto durante la puntata di ieri La dichiarazione a sorpresa del conduttore nel corso della puntata di ieri del programma di Rai1 è stata un vero e proprio colpo di scena: ecco le sue parole.

Ieri sera, domenica 22 giugno, è andata in onda nell’access prime time di Rai1 una nuova puntata del noto gioco Affari Tuoi. Il conduttore Stefano De Martino ha accompagnato Martina del Piemonte in una partita veramente emozionante, lasciandosi andare anche ad un "annuncio" sul suo futuro che ha lasciato i telespettatori senza parole, e i vertici Rai con un brivido lungo la schiena al solo pensiero: ecco cosa ha detto.

De Martino, ‘l’annuncio’ inaspettato ad Affari Tuoi: cosa ha detto

Nella puntata di ieri sera di Affari Tuoi, la concorrente Martina del Piemonte, accompagnata dal fidanzato, è riuscita a portare a casa 18mila euro. Ma ciò che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori non è stata tanto la partita della protagonista, quanto una frase del conduttore Stefano De Martino.

Nel corso della serata, infatti, De Martino ha messo in scena un simpatico siparietto con il concorrente della Puglia, detto il ‘Presidente’ Antonio Mansueto. Sfidato a replicare le sue iconiche pose, prima accavallando le gambe e poi con una mano sul mento, il concorrente è stato al gioco imitando perfettamente il conduttore. Alla fine De Martino ha quindi esclamato: "Signori, a settembre potrei non esserci io". Una battuta che certamente non è passata inosservata.

De Martino lascia Affari Tuoi? Ecco la verità

Fortunatamente, quella di Stefano De Martino è stata solamente una battuta volta a sottolineare la perfetta imitazione del concorrente della Puglia, pronto per essere il suo sostituto nella prossima stagione di Affari Tuoi. La verità, però, è tutt’altra: grazie al talento di Stefano De Martino e agli ascolti record che è riuscito a macinare in quest’ultima edizione di Affari Tuoi, sul suo futuro nel programma non ci sono davvero dubbi. La Rai avrebbe infatti già riconfermato il conduttore alle redini del gioco dell’access prime time anche per la stagione 2025-2026. E, d’altronde, ora come ora lasciarsi scappare De Martino sarebbe veramente da pazzi.

Dopo l’addio di Amadeus, che come conduttore di Affari Tuoi era riuscito a portare il programma a un livello superiore, in pochi credevano che il giovane De Martino potesse eguagliare i suoi risultati, tantomeno superarli. Ebbene, oltre ad essere riuscito a dimostrare di essere del tutto all’altezza delle aspettative, il conduttore è anche riuscito a portare il gioco ad ascolti mai visti prima, spesso oltre il 30% di share. Insomma, risultati strabilianti che rendono De Martino una sorta di ‘gallina dalle uova d’oro’ per la rete ammiraglia che, certamente, farà di tutto per non farselo sfuggire.

