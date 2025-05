Paolo Bonolis, rumor choc sul conduttore Mediaset: pronto il ritorno in Rai. Ecco cosa sappiamo Il presentatore potrebbe essere vicinissimo a un accordo con Viale Mazzini. Si preannuncia per lui uno show nuovo, modellato su un vecchio successo del passato. Ecco i dettagli.

Grandi novità sul possibile futuro del conduttore Paolo Bonolis. Secondo quanto trapelato nelle scorse ore, l’ex marito di Sonia Bruganelli potrebbe infatti tornare (clamorosamente) a condurre uno show in Rai. Si tratterebbe della ‘rivisitazione’ di un programma che Bonolis aveva già condotto parecchi anni fa, e il suo debutto potrebbe arrivare prima del previsto. Anche per merito di un’amicizia stretta tra Paolo e l’attuale ad di Viale Mazzini. Vediamo di seguito tutti i dettagli e i possibili sviluppi.

Paolo Bonolis, il rumor clamoroso sul ritorno in Rai

Il conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro!, da anni pedina fondamentale nel ‘gioco’ Mediaset, potrebbe sbarcare presto sulla rete concorrente. Sembra infatti che il terreno sia pronto per uno show da affidare a Bonolis in Rai, come riportato recentemente dall’indiscrezione diffusa da Hit, ex firma di TvBlog.

All’intero di un tweet, postato sulla pagina X di Cinguetterai, leggiamo infatti quanto segue: "Il contratto di Paolo Bonolis con Mediaset è solo di 1 anno e prevede ‘scappatelle’ su altre reti. Nel 2026 Bonolis potrebbe tornare in Rai, anche grazie all’ottimo rapporto con l’ad Giampaolo Rossi. In Rai porterebbe #IlSensoDellaVita, che cambierà nome e si attualizzerà". Insomma, tutto lascerebbe presupporre la fattibilità di un accordo con Viale Mazzini. E Bonolis potrebbe addirittura finire in Rai già nel 2026, dove riporterebbe, dopo 14 anni di stop, il suo iconico Il Senso della vita.

L’accordo di Bonolis con Mediaset e i possibili scenari in Rai

Il via libera, dunque, arriverebbe indirettamente dalla stessa Mediaset. Che con Bonolis non ha un contratto di completa esclusiva. Certo, resta da vedere che tipo di impegno avrebbe in mente la Rai per il conduttore. E se una conduzione del genere può sposarsi con altri impegni di livello per il Biscione. Perché se Mediaset volesse tenere stretto a sé, il più possibile, Paolo Bonolis, difficilmente Viale Mazzini potrebbe opporsi. E il braccio di ferro rischierebbe di diventare insostenibile.

Nel frattempo, l’unica certezza che abbiamo riguarda la partecipazione di Paolo Bonolis a Tu si que vales, talent show in onda su Canale 5. L’ex di Sonia Bruganelli sarà infatti, molto presto, uno dei giudici del programma realizzato da Maria De Filippi. E si tratterà dell’ennesima vetrina importantissima, per lui. Mentre sottotraccia, crediamo, continueranno i rumor (veri o presunti) e le discussioni a porte chiuse sul futuro del celebre presentatore. Ma qualsiasi cosa accadrà, siamo certi che Bonolis sarà in grado di trasformare la sua scelta in oro. Come al solito, dopotutto.

