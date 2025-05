Affari Tuoi, Bonolis s’inchina a De Martino: la proposta (rifiutata) e il retroscena confermato Paolo Bonolis aveva proposta a De Martino la conduzione Avanti un altro. Le parole senza filtri del conduttore romano

Stefano De Martino su Canale 5 alla guida di Avanti un altro. E’ uno scenario ora da considerare fantascientifico, visto che il conduttore napoletano è diventato volto e simbolo di Rai 1 alla guida di Affari Tuoi, ma che è andato vicino a realizzarsi qualche mese fa. De Martino, infatti, era la prima scelta di Paolo Bonolis per sostituirlo alla guida dello show pomeridiano di Canale 5. A svelarlo è stato proprio Bonolis, che ha anche speso parole al miele all’indirizzo del golden boy della tv italiana.

Paolo Bonolis esalta De Martino: il retroscena sul piano per portarlo a Canale 5

Pochi mesi fa Bonolis aveva un piano per portare De Martino a Canale 5. Il rumors era già circolato qualche settimana fa e a lanciarlo fu Sonia Bruganelli, che raccontò il retroscena durante la sua ospita a Obbligo o Verità su Rai 2. Ora, però, arriva anche la conferma ufficiale di uno dei due protagonisti della vicenda. Paolo Bonolis, intercettato nelle scorse ore dal sito Superguidatv, ha infatti confermato la voce. "Paolo è vero che avevi pensato a Stefano De Martino come tuo sostituto ad Avanti Un Altro?", gli ha chiesto la giornalista. E il conduttore romano, senza remore, ha raccontato com’è andata la vicenda, lanciandosi inoltre in una lode a De Martino: "Sì, l’avevo pensato, ci avevo parlato. E vabbè. Invece ha avuto, anzi sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio. È proprio un bravo ragazzo".

Perché Stefano De Martino ha rifiutato Avanti un altro

La proposta di Bonolis a De Martino è arrivata davvero, ma purtroppo fuori tempo massimo. Quando il conduttore di Avanti un altro ha chiesto a Stefano di raccogliere la sua eredità alla guida dello show pomeridiano di Canale 5, infatti, l’ex di Belen Rodriguez aveva già ricevuto e accettato la proposta della Rai riguardo alla conduzione di Affari Tuoi. Col senno del poi, De Martino non può avere rimpianti, visto che la sua prima stagione alla guida del gioco dei pacchi è stata a dir poco trionfale, con ascolti record (superiori a quelli della gestione Amadeus) e il plauso quasi unanime della critica.

De Martino tra Affari Tuoi e Sanremo

Il successo di De Martino alla guida di Affari Tuoi è stato talmente importante che la Rai ha da poco deciso di prolungare lo show oltre la scadenza prevista di inizio giugno. Il gioco dei pacchi, infatti, rimarrà in onda fino alla fine del mese per tenere alti gli ascolti della prima rete nella fascia dell’access prime time (una delle più pregiate in ambito pubblicitario) anche nel periodo estivo. Dopo l’estate, poi, l’ex marito di Belen tornerà alla guida di Affari Tuoi e valuterà insieme ai dirigenti Rai nuovi programmi in prime. Nel 2027, invece, sembra quasi scontato il suo approdo alla guida del Festival di Sanremo.

