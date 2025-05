Mediaset, stop Striscia e rivoluzione: Michelle Hunziker e Ilary Blasi contro Affari Tuoi (con un format fortissimo) Stando alle ultime indiscrezioni Canale 5 potrebbe puntare sulle conduttrici (e Pio e Amedeo) per il “rilancio” dell’access prime time: anche Cattelan al vaglio

Mediaset promette battaglia. Dopo un’annata di ascolti tv nel segno di Affari Tuoi in access prime time, infatti, i vertici del Biscione sono già al lavoro sul palinsesto della prossima stagione per "reagire" al dominio di Stefano De Martino. Annichilita nei dati Auditel dal game show di Rai 1, Striscia la Notizia è sempre più a rischio. Non solo La Ruota della Fortuna potrebbe sbarcare in access (costringendo Gerry Scotti a lasciare Caduta Libera); stando alle ultime indiscrezioni al vaglio ci sarebbero anche nuovi format, tra cui uno condotto da Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Di cosa si tratta? Scopriamo tutti i dettagli.

Mediaset, Michelle Hunziker e Ilary Blasi insieme in access

Le voci si stanno facendo sempre più intense. Dopo una stagione deludente e dominata negli ascolti tv da Stefano De Martino e Affari Tuoi, Mediaset avrebbe deciso di cambiare le fondamenta del proprio access prime time per contrastare Rai 1 e, per farlo, avrebbe scelto di puntare su alcuni dei propri volti di punta. Non solo Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna (pronto a sbarcare in access dalla prossima stagione, con vari super-nomi pronti a sostituirlo alla guida di Caduta Libera); stando a quanto svelato da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, il Biscione sarebbe al lavoro su un nuovo format condotto da Michelle Hunziker e Ilary Blasi: "C’è chi dice che, nei giorni scorsi, avrebbero registrato in coppia una puntata zero di un nuovo progetto tv". Anche BubinoBlog ha ‘confermato’ il rumor, aggiungendo: "Sono stati provati due format, destinati a sostituire o ad alternarsi con Striscia la Notizia (…) Pio & Amedeo insieme a Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno così registrato un programma destinato proprio alle 20.40".

Il nuovo programma di Canale 5 e Alessandro Cattelan

La sfida Mediaset ad Affari Tuoi e Stefano de Martino, insomma, è lanciata. A Cologno Monzese si sarebbe deciso di puntare su due conduttrici di punta, ma in situazioni molto diverse. Michelle Hunziker salirà sul palco di Basilea per condurre la finale dell’Eurovision 2025, mentre Ilary Blasi è reduce dal flop di The Couple. Le due potrebbero ritrovarsi per un nuovo format ispirato a un grande successo del passato. "Di cosa si tratta? Un game show sulla scia dell’iconico Ok, il prezzo è giusto!, uno dei maggiori successi della storia Mediaset" si legge su BubinoBlog, che rivela anche i primi contatti con Alessandro Cattelan: "Non solo. Alessandro Cattelan ha registrato un numero zero nato inizialmente da una casa di produzione ma ufficialmente prodotto da Fremantle".

