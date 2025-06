Davide Bonolis, chi è la nuova fidanzata Martina Dotti. L'addio definitivo a Sophia Berto dopo Ballando con le stelle Dopo settimane di indiscrezioni, il figlio di Sonia Bruganelli ufficializza la sua relazione con la creator bresciana Martina Dotti e mette fine ai gossip su Sophia Berto.

Davide Bonolis non si nasconde più. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha ufficializzato la sua relazione con Martina Dotti, giovane e affascinante creator molto seguita sui social. A dissipare ogni dubbio è stato un gesto inequivocabile: i due sono apparsi mano nella mano a bordo di un jet privato, sorridenti e affiatati, in una story pubblicata dalla ragazza con la semplice scritta "Back". Un ritorno in Italia dopo un impegno – si suppone – legato alla Kings League Italia, il progetto calcistico firmato Gerard Piqué che li ha coinvolti entrambi.

Un amore che spegne i gossip su Sophia Berto di Ballando con le stelle

Fino a poche settimane fa, il nome di Davide Bonolis era stato accostato a quello di Sophia Berto, ballerina e maestra nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle a cui ha preso parte anche Sonia Bruganelli, la mamma di Davide. I due erano stati visti insieme in alcune occasioni, alimentando i sospetti su un flirt. Nulla di confermato, ma il chiacchiericcio aveva preso piede soprattutto tra i fan del programma condotto da Milly Carlucci. Tra l’altro, sembra che Sophie fosse particolarmente gradita a Sonia, che ora dovrà quindi rinunciare a vederla al fianco di suo figlio. Oggi, infatti, il flirt tra Bonolis je e la maestra di Ballando sembra definitivamente archiviato: il giovane calciatore ha occhi solo per Martina, come testimoniano le immagini pubblicate sui loro profili social.

Chi è Martina Dotti, la nuova fidanzata di Davide Bonolis

Martina Dotti, 23 anni, è originaria di Brescia e vanta un seguito notevole sui social: oltre 400mila follower su TikTok e circa 130mila su Instagram. Il suo profilo mescola intrattenimento, lifestyle e sport, mondo a cui è particolarmente legata anche per motivi professionali. Proprio nell’ambito della Kings League Italia, ha ricoperto il ruolo di giornalista sportiva, mostrando disinvoltura e competenza davanti alle telecamere.

Una passione, quella per lo sport, che potrebbe aver fatto da ponte con Davide Bonolis. Anche lui coinvolto nella Kings League, Davide milita nella Caesar FC, squadra della competizione in cui si è fatto notare come calciatore, lasciando da parte la visibilità televisiva ereditata dalla sua famiglia.

A rendere pubblica la relazione, prima della story sull’aereo, era stato un video pubblicato da Martina su TikTok lo scorso 24 maggio. Un contenuto tenero e diretto che ha messo fine alle supposizioni, confermando ciò che i fan più attenti avevano già intuito da tempo: tra like reciproci e commenti affettuosi, la sintonia tra i due era palpabile.

Davide, solitamente molto riservato, ha scelto di mostrarsi in pubblico al fianco di Martina, segnando così un cambio di passo rispetto alla sua precedente discrezione. Il figlio di Bonolis, che oggi ha 21 anni, continua a restare lontano dalla tv, preferendo il campo da gioco. E con una fidanzata che condivide i suoi interessi, sembra aver trovato un equilibrio tutto suo, lontano dai riflettori ma non dai social.

