Affari Tuoi, Enrico ascolta la mamma e si rovina. Social spietati: “Rimarrà segnato a vita”, De Martino sbotta Nella puntata del 13 maggio, la partita di Enrico e la madre Bianca non comincia benissimo, ma poteva finire decisamente meglio: cosa è successo su Rai Uno

È Enrico a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di martedì 13 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Piemonte, pompiere di professione, pesca il pacco numero 4 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla madre Bianca e una collana portafortuna, il cosiddetto ‘Chiama Angeli’, appoggiata vicino al suo pacco.

Enrico racconta che la compagna – il 17 maggio convoleranno a nozze – è in attesa del loro primo figlio e che ha scelto di fare il pompiere, cambiando del tutto la sua vita, perché "sentivo di dover fare qualcosa per gli altri". Poi aggiunge: "Anche mia madre si occupa di volontariato". Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il Castelmagno, u formaggio. Ecco cosa è successo durante la puntata del 13 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 13 maggio 2025: cosa è successo ieri

La partita di Enrico e Bianca comincia con una batosta abbastanza forte, perché eliminano al primo colpo i 200mila euro (nel 17 della Calabria), tra l’altro poco dopo aver detto di volersi accontentare proprio dei 200mila euro: "Allora mi dovrò accontentare dei 300mila" ironizza Enrico. Poi la fortuna sembra girare dallo loro parte: con i tiri successivi, infatti, trovano una serie di pacchi blu, oltre ai 50mila euro e 20mila euro, due piccoli intoppi durante la seconda tripletta che però sono accettabili.

Subito dopo arriva la tanto attesa chiamata del Dottore, che offre 30mila euro per cominciare: "Non abbiamo ancora iniziato a divertirci. Giochiamo!" afferma con convinzione Enrico prima di far tritare l’assegno alla madre, che si dice d’accordo con lui. Poi vanno via 100 euro, 500 euro e 100mila euro, contenuti nel 6 della Lombardia e che rappresenta per il concorrente la seconda batosta della partita. A questo punto il Dottore opta per il cambio ed Enrico lo rifiuta dicendo che "il 4 è il numero che mi dice meno in assoluto, ma il destino mi ha dato questo pacco. Per il momento me lo tengo e rifiuto l’offerta".

Una volta usciti i 200 euro, 5 euro e 0 euro, il Dottore offre 30mila euro, che corrisponde al terzo premio sul tabellone. "Per ora sono tranquillo, un tiro lo facciamo dai" dice Enrico per poi chiamare il pacco da 15mila euro. PaSqualo torna alla carica con un cambio e il concorrente lo accetta, dicendo inoltre che vuole trovare in un colpo solo il Castelmagno e Gennarino. Dopo aver lasciato sul bancone il numero 4 per prendere il 10 della Sardegna, la coppia madre e figlio perde i 5mila euro e 75mila euro, con De Martino che commenta: "Noi non facciamo una piega però!"

Ora il Dottore offre 30mila euro, un’offerta che continua a tornare e che adesso corrisponde al secondo premio sul tabellone dopo i 300mila euro. La madre accetterebbe l’assegno, ma Enrico è titubante e spiega: "Il 10 l’ho preso perché è il compleanno della mia compagna, lei mi ha detto di giocare anche col cuore. Mi buttate fuori di casa se faccio un altro tiro? Tanto me ne sono già andato. Una responsabilità: padre a breve, matrimonio da fare… Se la mia compagna fosse qua, mi direbbe ‘prendi e porta a casa’. Lei è qua, siamo in 4 oggi. Non so se me la sento di rifiutare, ci sono tante cose da sistemare… Mi ha detto di non tornare a mani vuote", Alla fine, Enrico accetta l’offerta di 30mila euro.

Poi elimina i 30mila e il Castemagno e De Martino fa entrare a sorpresa il cane Gennarino, anche se il concorrente non ha ancora aperto il suo pacco. Enrico chiama il 12 della Campania e la mascotte del programma ci sale sopra, con il conduttore che chiede "sai perché non si muove da lì?" e l’uomo che risponde: "No… c’è davvero Gennarino?". Il cane è proprio nel 12. Subito dopo ascoltano il ‘Dottore’ dire che a questo punto gli avrebbe proposto 130mila euro, come accaduto a Steven qualche sera fa, e De Martino sottolinea con tono un po’ piccato: "Ma dico io… da quando sei arrivato noi cantiamo che il pompiere paura non ne ha e a 5 pacchi dalla fine mi accetti 30mila euro".

Nel gran finale restano i 10mila e 300mila euro. Lupo pensa che nel 10 ci siano i 300mila euro e Thanat si dice d’accordo. Non mancano i ringraziamenti di Enrico prima di scoprire che nel pacco avevano 300mila euro: "Va bene, va bene" è il commento finale del concorrente. "Almeno non torni a casa a mani vuote" aggiunge la madre che, lo ricordiamo, lo aveva spinto ad accettare l’offerta di 30mila euro.

Le polemiche sui social

Anche dopo la puntata di Affari Tuoi del 13 maggio 2025 non mancano le reazioni sui social, tra cui diverse polemiche: "La mamma insegnante di economia aziendale e non sa quante tasse si pagano sulle vincite? 30k, tolto tutto quello che c’è da togliere, ti rimangono quattro spicci", "Ti sei fatto chissà quante puntate, sai come funziona e a 5 pacchi dalla fine accetti? Con 300.000 ancora sotto poi", "Mi sa che il pompiere non si sposerà il 17…", "Il pompiere ha sempre avuto pacchi alti.. e ti fermi così presto?? Ma come si fa??", "Questo a dimostrazione, se ancora non si era capito, che il parente non dovrebbe esserci…ma toglieteli una buona volta…il più delle volte fanno solo danni…devono giocare da soli…", "Uno che fa quello che dice la madre è una red flag pazzesca".

E ancora: "Si è fatto fregare dalla paura e dai calcoli inutili della mamma. A pochi tiri dalla fine e con 300K in ballo ha avuto paura di aprire 1 pacco… Mah", "Mi immagino le liti fra moglie e suocera dopo questa", "Ora la nonna sborsa 270.000 euro", "Ma lo avevamo capito tutti che aveva i 300 mila euro…", "Il pompiere paura ha avuto", "Questo rimarrà segnato a vita", "E ben ti sta’! Ma come si fa’ a giocare così male?", "I consigli di mamma non sempre sono utili", "Ricorderà questo giorno come il giorno che ha perso 270k euro".

