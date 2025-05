Gerry Scotti, l'addio inatteso: cinque star Mediaset pronte a soffiargli il posto (con esame) Il conduttore Mediaset potrebbe lasciare Caduta Libera a partire dalla prossima stagione: il futuro tra La Ruota della Fortuna e Striscia, chi lo sostituisce

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Gerry Scotti fuori da Caduta Libera? Ieri il conduttore ha debuttato alla guida della nuova edizione di quello che ormai è il "suo" game show su Canale 5 ma, stando ad alcuni rumor, potrebbe lasciare il programma a partire dalla prossima stagione. Chi lo sostituirà? Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Gerry Scotti lascia Caduta Libera: perché

Soltanto ieri lunedì 12 maggio 2025 Gerry Scotti ha debuttato al timone della la nuova edizione Caduta Libera, registrando il 18,1% di share e più di 2 milioni e mezzo di spettatori. L’ormai storico game show di Canale 5 ha recentemente compiuto 10 anni ed è tornato ad alternarsi con Avanti un altro! di Paolo Bonolis provando a sfidare L’Eredità e Marco Liorni, dominatori assoluti della fascia preserale degli ascolti tv su Rai 1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stando ad alcune voci, tuttavia, la 13esima edizione di Caduta Libera potrebbe essere l’ultima condotta da Gerry Scotti. Secondo BubinoBlog, infatti, Mediaset starebbe già pensando al palinsesto della prossima stagione televisiva e il game show di Canale 5 potrebbe cambiare ‘padrone’. Lo scenario, in realtà, è molto semplice: a Cologno Monzese rimane ancora in piedi l’ipotesi di spostare La Ruota della Fortuna in access prime time per provare a ‘frenare’ il successo travolgente di Stefano De Martino e Affari Tuoi, "al posto di o in alternanza a Striscia" si legge sul portale.

I nomi dei possibili successori: chi lo sostituirà

Che Striscia la Notizia venga confermato o no (Antonio Ricci si è detto sicuro della conferma), dunque, La Ruota della Fortuna potrebbe sbarcare in access prime time a partire dalla prossima stagione televisiva dopo l’estate 2025. Gerry Scotti si ritroverebbe così costretto a un ‘raddoppio’ impossibile e a lasciare il timone di Caduta Libera dopo ben 10 anni di conduzione. La domanda, però, è ovviamente una sola: chi lo sostituirà? Mediaset avrebbe deciso di continuare a puntare forte sul game show della fascia preserale di Canale 5, motivo per il quale in lizza ci sarebbero alcuni super-nomi del Biscione come Michelle Hunziker (prossimamente impegnata sul palco di Basilea dell’Eurovision Song Contest 2025), Alvin, Flavio Montrucchio, Filippo Bisciglia e anche Ilary Blasi, reduce dal clamoroso flop di The Couple. Tutte le conduttrici e i conduttori avrebbero già sostenuto anche un provino, ma nulla sarebbe ancora deciso e nessun esito (né tantomeno una decisione) è noto.

Potrebbe interessarti anche