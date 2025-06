De Martino, prime nubi dopo il successo di Affari Tuoi. La strigliata della Rai al conduttore: perché Stando ad alcune indiscrezioni il conduttore campano avrebbe infastidito i vertici della tv di Stato a causa dell’ondata di voci sulla sua vita privata

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Stefano De Martino sta vivendo un momento magico: la carriera è decollata definitivamente in Rai con il successo di Affari Tuoi, la vita privata continua a fare chiacchierare senza sosta il mondo del gossip e il conduttore occupa stabilmente le prime pagine della cronaca rosa. Stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, De Martino avrebbe indirettamente "infastidito" alcuni vertici Rai. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Stefano De Martino, il "problema" del gossip in Rai

Smentite le voci di un possibile prolungamento fino a luglio, Affari Tuoi si prepara a chiudere i battenti (terminerà il prossimo 28 giugno, come da programma) e Stefano De Martino a concludere una stagione televisiva d’oro per la sua carriera. Dopo avere preso il posto di Amadeus (in piena crisi su Nove), infatti, il conduttore campano si è imposto come uno dei volti di punta della Rai e per lui si parla anche di un futuro alla guida del Festival di Sanremo. Stando a quanto rivelato da Dagospia, però, i vertici della tv di Stato non avrebbero gradito la recente ‘overdose’ di gossip che ha investito la figura di De Martino, costantemente al centro del mondo della cronaca rosa.

"Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere immagine mediatica più pulita e familiare" scrive il portale di Roberto D’Agostino riportando una (presunta) voce che circolerebbe al momento in viale Mazzini. Tra possibili ritorni di fiamma con l’ex moglie Belén Rodríguez o con Emma Marrone, la vita privata di Stefano De Martino continua infatti a infiammare il mondo del gossip e, secondo i vertici Rai, la figura del conduttore sarebbe stata ‘intaccata’ più del dovuto. I rumor non si sono mai fermati e hanno parlato anche di presunti flirt ‘interni’ alla tv pubblica come quello con Alessia Marcuzzi o addirittura con Rocío Munoz Morales, la compagna di Raoul Bova. E ancora Angela Nasti (in passato parlò anche di una relazione con la sorella Chiara), l’ex Gilda Ambrosio e anche Caroline Tronelli, oltre a un’infinità di donne ‘misteriose’ e nuove fiamme che sembra non essere destinata a fermarsi.

De Martino potrebbe ‘pagare’ questo eccesso di gossip nella prossima stagione? Al momento non ci sarebbero alcuni indizi a riguardo in vista della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2025/26, anzi. In autunno il conduttore tornerà stabilmente al timone di Affari Tuoi (che anche ieri è volato oltre il 29% di share negli ascolti tv) e – nonostante le lacrime dell’addio – dovrebbe tornare anche alla guida di Stasera tutto è possibile.

